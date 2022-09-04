Ülkemizin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddialar ortaya atıldı. Yıkıldığı iddialarıyla gündem olan Kız Kulesi'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Peki Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız Kulesi'ne ne oldu? İşte detaylar...

KIZ KULESİ YIKILDI MI? KIZ KÜLESİ'NE NE OLDU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada yayılan görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakanlık kaynakları 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi Restorasyonu'nda alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin'in görev aldığını bildirdi.

Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinde paylaşılıyor...