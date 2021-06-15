Kızı dini nikahlı kocasıyla kaçmıştı! Gerçeğin Peşinde de milyonları dehşete düşüren olay! Kendini astı, evlatlarını katletti! Star TV'de yayınlanan Serap Ezgü'nün programında aradığı kayıp kızının, kendi kocasıyla kaçıp evlendiğini öğrenen kadın cinnet geçirdi. Yaşadıklarını kaldıramayan anne, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla ağır yaraladıktan sonra iple intihar etti.

1 9 Serap Ezgü'nün sunduğu "Gerçeğin Peşinde" adlı programda yine milyonları dehşete düşüren bir olay yaşandı.