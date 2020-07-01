Kızılay, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedelini duyurdu!

2020 kurban kesimlerinde yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kurban Kampanyası Basın Lansmanı'nda yaptığı açıklamayla 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı.

Yapılan etkinlikte "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanyayı duyuran Kınık, kampanya kapsamında Türkiye dâhil 16 ülkede toplam 150 bin hisse kurban kesimini hedeflediklerini belirtti.

'150 BİN HİSSELİ ORGANİZASYON'

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık; "2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'VEKALET BEDELLERİ YURT İÇİ 1050 TL YURT DIŞI 850 TL'

Kurban paylarının maliyetlerini açıklayan Kınık, "Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması. Yurt içindeki 1050 lira ise, Türkiye içinde Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor " dedi.