Kızılay haftası ile ilgili şiirler 2021 | Kızılay Haftası ile ilgili görseller, sınıf panosu 2021
Kızılay Haftası sebebiyle vatandaşlar, öğrenciler ve Kızılay'a gönül veren çalışanlar "Kızılay haftası ile ilgili şiirler 2021 | Kızılay Haftası ile ilgili görseller, sınıf panosu 2021" konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde detaylara yer verdik...
Yılın her 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası sebebiyle "Kızılay haftası ile ilgili şiirler 2021 | Kızılay Haftası ile ilgili görseller, sınıf panosu 2021" konu başlıkları da gündem oluyor. "İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” ilkesini temel alan ve bu çerçeve içerisinde faaliyetlerini sürdüren bir yardım kuruluşu olan Kızılay için haberimizde yazılan şiirlere, çekilen görsellere yer verdik. İşte detaylar...
KIZILAY HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER 2021
KIZILAY
Saygı sana ey Kızılay,
Yaptığın iş değil kolay,
Yurt için, ulus için
Çalışırsın, didinirsin.
Savaşta vurulan er,
Senden çok yardım bekler,
Kızıl aylı beyaz bayrak,
Yaralıya açar kucak.
Arayarak her bir yeri,
Kaldırırsın düşenleri.
İyilik ve can sunarsın.
Sevgi dolu bir pınarsın.
Yurdu bazen basınca sel,
Uzatırsın oraya el.
Yersiz, yurtsuz kalan insan
Senden yardım görür her an.
Yer sarsıntısı, kıtlık, yangın
Günlerinde bir hızırsın.
Yetişirsin bize hemen
Kara günün dostusun sen.
Zeki TUNABOYLU
KIZILAY
Bir beldeyi su bassa,
Deprem yerleri sarssa,
Yangında evler yansa,
Hemen koşar Kızılay.
Evsizlere çadır verir,
Aça yemek yedirir,
Yoksulları giydirir,
Ne güzel dost Kızılay.
Doktoru, hemşiresi var,
Hemen her derde bakar,
Sönen ocağı yakar,
Dert ocağı Kızılay.
Kurarak kan merkezi,
Düşünür o herkesi,
Duysa bir imdat sesi,
Durmaz koşar Kızılay.
Harpte en evvel koşan,
Hemen hastahane açan,
Dertlere şifa saçan,
Bir kuruluş Kızılay.
Hizmetine bakalım,
Ona sahip çıkalım,
Biz de yardım yapalım,
Yükselsin hep Kızılay.
Mehmet DEDE
KIZILAY
Yardım elini açan,
Yoksullara koşarsın.
Şefkat, merhamet saçan,
Muhtaçlara sen varsın.
Deprem olsa bir yerde,
Veya yansa bir ocak.
Her acıya, her derde,
Yine sensin koşacak.
Seni bulur yanında,
Her felaket, her olay,
Zengin, fakir olanlar,
Sana muhtaç Kızılay.
İ.Hakkı TALAS
KIZILAY
Kızılay üzgünü sevindirir,
İnsanlara yardım eder.
Bizim bağışlarımızla,
İnsanları mutlu eder.
Depremde, selde, yangında, çığda,
Hep sen yanımızdasın kızılay.
Benim bildiğim kızılay,
İnsanları mutlu eder.
Şehir şehir dolaşır,
Kızılay bizi bulur.
Bizi sevindirir,
İnsanları mutlu eder.
EZGİ NAZ YILDIRIM
KIZILAY
K+an bağışları yapılır onun kan merkezine
I+şık gibi parlar yüzleri kızılay gönüllülerinin
Z+orda kalmış insanlara yardım eder kızılay
I+şık gibi parlar insanlara yardım edince kızılay
L+amba yüzümüzü aydınlatır ama gönlümüzü asla
A+ma kızılay gönlümüzün en kabarmış yerini aydınlatır
Y+anmış yürekleri
Kızılay Gönüllüsü Aslı
KIZILAY
Bir beldeyi su bassa,
Deprem yerleri sarssa,
Yangında evler yansa,
Hemen koşar Kızılay.
Evsizlere çadır verir,
Aça yemek yedirir,
Yoksulları giydirir,
Ne güzel dost Kızılay.
Doktoru, hemşiresi var,
Hemen her derde bakar,
Sönen ocağı yakar,
Dert ocağı Kızılay.
Kurarak kan merkezi,
Düşünür o herkesi,
Duysa bir imdat sesi,
Durmaz koşar Kızılay.
Harpte en evvel koşan,
Hemen hastahane açan,
Dertlere şifa saçan,
Bir kuruluş Kızılay.
Hizmetine bakalım,
Ona sahip çıkalım,
Biz de yardım yapalım,
Yükselsin hep Kızılay.
Mehmet DEDE
KIZILAY
Aşılmıyacak yolları aşarsın,
Yardımlara koşarsın.
Tüm dünyanın vardır ihtiyacı,
Senin gibi kahramanlara.
Açlara aş,
Evsizlere ev,
Sevgi isteyenlere,
Sevgi verirsin sen.
Sen olmasan,
Bir çok kayıp,
Bir çok gözyaşı,
Dökülürdü dünyada
TUĞBERK AÇIKGÖZ
KIZILAY
Kızılay Haftası
Kızılay Haftası ,
Geldi işte bugün.
Deprem olduğunda
Yardıma koşarlar.
Bir yangın çıktığında ,
Derhal burda olurlar.
Biri yaralandığında
Yanından ayrılmazlar .
İşte onların haftası
BUGÜN !
Gelin neşe ile
Kutlayalım onları !
Başak Büyükyılmaz
KIZILAYIM
Hazırsın her ânâ
Herkes sana der ana
Sana ihtiyacı olanların
Koşarsın yardımına .
Selde,yangında,depremde
Yardım eli uzatan her yerde,
Seni isteyen illere,
Koşarsın sen Kızılay’ım.
Analar,babalarsana söyler:
-‘Lütfen kurtar yavrumu’ der
Kurtarırsın sen,bilirler
Can getirirsin Kızılayım.
Dost,düşman demeden
Kimse sana ses vermeden
Canı candan koparmazsın
Teşekkürler Kızılayım.
CEREN SAVAŞ
KIZILAY
Ey kara gün dostu, dertlere derman,
Ey, fakir hâlini bilen Kızılay.
Felâket kalplere çöktüğü zaman,
Ağlayan gözleri silen KIZILAY.
Yangında, depremde, selde, savaşta
İlk imdada koşan sensin en başta.
Kimsesiz kalınca ihtiyar yaşta,
Sensin bize destek olan KIZILAY.
Dost, düşman demeden derde koşarsın,
Her gönülde iman olup yaşarsın,
Her yaraya merhem, herkese yârsın.
Sevgiler üstünde kalan KIZILAY.
Zeynep ARICAN
KARAGÜN DOSTU
Kızılay Kan merkezi,
Stok yaparlar kandan.
Kurtarırlar herkesi,
Bir büyük sıkıntıdan.
*
Sağlıklı günümüzde,
Ona yardım etmeli.
Dara düştüğümüzde,
Ondan kan istemeli.
*
Büyük bir sığınaktır,
Felaketzedelere.
Tükenmez bir kaynaktır,
Benzemez kimselere.
*
Orda yardım edilen.
Hepimizin parası,
Tek kapıdır gidilen.
Felaketler sonrası,
*
Biz onu destekleriz,
Görevdir üstümüzde.
Sonra onu bekleriz,
Her kara günümüzde.
Bizler Yardım Severiz
Kızılay kolundayım,
Atamın yolundayım.
Pullarımı satarım
Görevin farkındayım.
Türkler yardımseveriz
Komşumuzu gözleriz.
Eğer yardım lazımsa,
Hemen yardım ederiz.
Kızılay yardım sever,
Herkese yardım eder.
Bir felaket olursa,
Hemen yardıma gider.
Simgem kırmızı hilal,
Kuran Mustafa kemal.
Darda kalan olursa,
Koşarız ona derhal.
Kasım KAPLAN
KIZILAY
Yardım eli açan
Yoksullara koşan
Derdimize derman olan
Kızılay dır Kızılay
Depremde yangında
Her felaketin sonunda
Kızılay yardıma koşar
Kara gün dostu Kızılay
Ya bugün ya yarın
Muhtacız sana
Şevkati yardımı dostluğu
Bulurum sende kızılay
Gözde Mertoğlu
KIZILAY
Deprem oldu evimiz yıkıldı.
Çadır kurdu Kızılay.
Aç çocuklar ağlarken,
Aş evi oldu Kızılay.
Zor günümüzde yanımızda,
Yaralarımızı sardı Kızılay.
Bizimle birlikte ağladı.
Derdimizi deva oldu Kızılay.
Her an hazır ve nazır,
Bekler durur Kızılay.
Yangın, sel ve depremde,
Yanımızda Kızılay.
Emine ÇELİK
KIZILAY
Ülkemde hizmete koşar; Kızılay
Toplum sağlığında bulunur, Kızılay
Ne fakir bırakır, ne öksüz nede Bay
Ülkemde hizmete koşar, Kızılay
Kötü günlerimizde, hep Kızılay
Sanki güneş misalli, ya da ay
Ona eş olacak yoktur, bir tay
Ülkemde hizmete koşar, Kızılay
Depremde, sel baskınında Kızılay
Çok çok hizmeti var, gel de say
Bütün dünyaya koşar, benden duy
Ülkemde hizmete koşar, Kızılay
İnsanlığın yarasını sarar, Kızılay
Nerde felaket varsa koşar, Kızılay
Gıda, giyecek, ilaç olur, Kızılay
Ülkemde hizmete koşar, Kızılay
Asla, kata ayırmaz, ırkı, milliyeti
Hizmette yoktur, bölücü tiyniyeti
Bütün halklara, hizmettir niyeti
Ülkemde hizmete koşar, Kızılay
Başa geçti, Başkan Tekin Küçükali
Afet zedelere yedirir, yağ ile balı
Geleceği Türkiye, geçmişi Osmanlı
Ülkemde hizmete koşar Kızılay
Kızılay, hep yolsuzlukla anılırdı
Çok hukuku, mücadele verilirdi
Tahsin der ki, hep böyle bilinirdi
Ülkemde hizmete koşar Kızılay
TAHSİN KOÇ
YETİŞ KIZILAYIM
Yetiş Kızılayım
Depremde Yıkılanlara,
Yuvası Dağılanlara,
Yardıma Çağıranlara,
Sen Yetiş Kızılayım.
Yangında Kalanlara,
Sokakta Yatanlara,
Kapında Duranlara,
Sen yetiş Kızılayım.
Sele Kapılanlara,
Perişan Olanlara,
Tütmeyen Ocaklara,
Sen yetiş Kızılayım.
Muhtaç Olan Fakirlere,
Yalnız kalan yüreklere,
El Açıp Bekleyenlere,
Sen Yetiş Kızılayım.
Derde Derman Arayana,
Çaresizce Ağlayana,
Sana Gönül Bağlayana,
Sen Yetiş Kızılayım.
E.Rumeysa AYDIN
KIZILAY
Kızılay Sevgisi
Onun o bayrağını görünce
İçim huzurla dolar
Onun o Kızılay ismi
İçime huzur katar
Kızılaydır o
Kızılay
Herkese yardıma koşar
Kızılay
Azra Sezgin
KIZILAY HAFTASI
Depremde,yangınlarda
Hem barışta,hem savaşta
Sen koşarsın yardıma
Güç verirsin yurduma
Sonsuza dek güçlenerek
Her acıyı sar kızılay
Kan vermekle yardım etmek
Çok büyük mutluluktur
çözdüğün güçlükleri
Bilmeyen kimse yoktur
Sonsuza dek güçlenerek
Her acıyı sar kızılay
Sude İrem Yaman
KIZILAY
Bu gün muhtaç değilsem,
Yarın muhtaç olurum.
Her yardımı, şefkati,
Kızılay’da bulurum.
Yoksullara, açlara,
Yaz, kış tüter ocağı.
Felakette, kazada,
Bize açar kucağı.
Savaşlarda, depremlerde,
Bizi gelir o arar.
Acımızı dindirir,
Yaramızı o sarar…
İ. Hakkı TALAS
KIZILAY
Yoksullara yardım eden
Kara günde yanımıza gelen
Evsizlere çadır ve aş veren
Yardım eden Kızılay.
Herkes sana minnet
Seni çok seviyorlar yardım et
Açlara yemek ve et
Yardım seversin sen Kızılay