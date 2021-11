Yılın her 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası sebebiyle "Kızılay haftası ile ilgili şiirler 2021 | Kızılay Haftası ile ilgili görseller, sınıf panosu 2021" konu başlıkları da gündem oluyor. "İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” ilkesini temel alan ve bu çerçeve içerisinde faaliyetlerini sürdüren bir yardım kuruluşu olan Kızılay için haberimizde yazılan şiirlere, çekilen görsellere yer verdik. İşte detaylar...

KIZILAY HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER 2021

KIZILAY

Saygı sana ey Kızılay,

Yaptığın iş değil kolay,

Yurt için, ulus için

Çalışırsın, didinirsin.

Savaşta vurulan er,

Senden çok yardım bekler,

Kızıl aylı beyaz bayrak,

Yaralıya açar kucak.

Arayarak her bir yeri,

Kaldırırsın düşenleri.

İyilik ve can sunarsın.

Sevgi dolu bir pınarsın.

Yurdu bazen basınca sel,

Uzatırsın oraya el.

Yersiz, yurtsuz kalan insan

Senden yardım görür her an.

Yer sarsıntısı, kıtlık, yangın

Günlerinde bir hızırsın.

Yetişirsin bize hemen

Kara günün dostusun sen.

Zeki TUNABOYLU

KIZILAY

Aşılmıyacak yolları aşarsın,

Yardımlara koşarsın.

Tüm dünyanın vardır ihtiyacı,

Senin gibi kahramanlara.

Açlara aş,

Evsizlere ev,

Sevgi isteyenlere,

Sevgi verirsin sen.

Sen olmasan,

Bir çok kayıp,

Bir çok gözyaşı,

Dökülürdü dünyada

TUĞBERK AÇIKGÖZ

KIZILAY

Kızılay Haftası

Kızılay Haftası ,

Geldi işte bugün.

Deprem olduğunda

Yardıma koşarlar.



Bir yangın çıktığında ,

Derhal burda olurlar.

Biri yaralandığında

Yanından ayrılmazlar .

İşte onların haftası

BUGÜN !

Gelin neşe ile

Kutlayalım onları !

Başak Büyükyılmaz

KIZILAYIM

Hazırsın her ânâ

Herkes sana der ana

Sana ihtiyacı olanların

Koşarsın yardımına .

Selde,yangında,depremde

Yardım eli uzatan her yerde,

Seni isteyen illere,

Koşarsın sen Kızılay’ım.

Analar,babalarsana söyler:

-‘Lütfen kurtar yavrumu’ der

Kurtarırsın sen,bilirler

Can getirirsin Kızılayım.

Dost,düşman demeden

Kimse sana ses vermeden

Canı candan koparmazsın

Teşekkürler Kızılayım.

CEREN SAVAŞ

KIZILAY

Ey kara gün dostu, dertlere derman,

Ey, fakir hâlini bilen Kızılay.

Felâket kalplere çöktüğü zaman,

Ağlayan gözleri silen KIZILAY.

Yangında, depremde, selde, savaşta

İlk imdada koşan sensin en başta.

Kimsesiz kalınca ihtiyar yaşta,

Sensin bize destek olan KIZILAY.

Dost, düşman demeden derde koşarsın,

Her gönülde iman olup yaşarsın,

Her yaraya merhem, herkese yârsın.

Sevgiler üstünde kalan KIZILAY.

Zeynep ARICAN

KARAGÜN DOSTU

Kızılay Kan merkezi,

Stok yaparlar kandan.

Kurtarırlar herkesi,

Bir büyük sıkıntıdan.

*

Sağlıklı günümüzde,

Ona yardım etmeli.

Dara düştüğümüzde,

Ondan kan istemeli.

*

Büyük bir sığınaktır,

Felaketzedelere.

Tükenmez bir kaynaktır,

Benzemez kimselere.

*

Orda yardım edilen.

Hepimizin parası,

Tek kapıdır gidilen.

Felaketler sonrası,

*

Biz onu destekleriz,

Görevdir üstümüzde.

Sonra onu bekleriz,

Her kara günümüzde.

Bizler Yardım Severiz

Kızılay kolundayım,

Atamın yolundayım.

Pullarımı satarım

Görevin farkındayım.

Türkler yardımseveriz

Komşumuzu gözleriz.

Eğer yardım lazımsa,

Hemen yardım ederiz.

Kızılay yardım sever,

Herkese yardım eder.

Bir felaket olursa,

Hemen yardıma gider.

Simgem kırmızı hilal,

Kuran Mustafa kemal.

Darda kalan olursa,

Koşarız ona derhal.

Kasım KAPLAN

KIZILAY

Yardım eli açan

Yoksullara koşan

Derdimize derman olan

Kızılay dır Kızılay

Depremde yangında

Her felaketin sonunda

Kızılay yardıma koşar

Kara gün dostu Kızılay

Ya bugün ya yarın

Muhtacız sana

Şevkati yardımı dostluğu

Bulurum sende kızılay

Gözde Mertoğlu

KIZILAY

Deprem oldu evimiz yıkıldı.

Çadır kurdu Kızılay.

Aç çocuklar ağlarken,

Aş evi oldu Kızılay.

Zor günümüzde yanımızda,

Yaralarımızı sardı Kızılay.

Bizimle birlikte ağladı.

Derdimizi deva oldu Kızılay.

Her an hazır ve nazır,

Bekler durur Kızılay.

Yangın, sel ve depremde,

Yanımızda Kızılay.

Emine ÇELİK

KIZILAY

Ülkemde hizmete koşar; Kızılay

Toplum sağlığında bulunur, Kızılay

Ne fakir bırakır, ne öksüz nede Bay

Ülkemde hizmete koşar, Kızılay

Kötü günlerimizde, hep Kızılay

Sanki güneş misalli, ya da ay

Ona eş olacak yoktur, bir tay

Ülkemde hizmete koşar, Kızılay

Depremde, sel baskınında Kızılay

Çok çok hizmeti var, gel de say

Bütün dünyaya koşar, benden duy

Ülkemde hizmete koşar, Kızılay

İnsanlığın yarasını sarar, Kızılay

Nerde felaket varsa koşar, Kızılay

Gıda, giyecek, ilaç olur, Kızılay

Ülkemde hizmete koşar, Kızılay

Asla, kata ayırmaz, ırkı, milliyeti

Hizmette yoktur, bölücü tiyniyeti

Bütün halklara, hizmettir niyeti

Ülkemde hizmete koşar, Kızılay

Başa geçti, Başkan Tekin Küçükali

Afet zedelere yedirir, yağ ile balı

Geleceği Türkiye, geçmişi Osmanlı

Ülkemde hizmete koşar Kızılay

Kızılay, hep yolsuzlukla anılırdı

Çok hukuku, mücadele verilirdi

Tahsin der ki, hep böyle bilinirdi

Ülkemde hizmete koşar Kızılay

TAHSİN KOÇ

YETİŞ KIZILAYIM

Yetiş Kızılayım

Depremde Yıkılanlara,

Yuvası Dağılanlara,

Yardıma Çağıranlara,

Sen Yetiş Kızılayım.

Yangında Kalanlara,

Sokakta Yatanlara,

Kapında Duranlara,

Sen yetiş Kızılayım.

Sele Kapılanlara,

Perişan Olanlara,

Tütmeyen Ocaklara,

Sen yetiş Kızılayım.

Muhtaç Olan Fakirlere,

Yalnız kalan yüreklere,

El Açıp Bekleyenlere,

Sen Yetiş Kızılayım.

Derde Derman Arayana,

Çaresizce Ağlayana,

Sana Gönül Bağlayana,

Sen Yetiş Kızılayım.

E.Rumeysa AYDIN

KIZILAY

Kızılay Sevgisi

Onun o bayrağını görünce

İçim huzurla dolar

Onun o Kızılay ismi

İçime huzur katar

Kızılaydır o

Kızılay

Herkese yardıma koşar

Kızılay

Azra Sezgin

KIZILAY HAFTASI

Depremde,yangınlarda

Hem barışta,hem savaşta

Sen koşarsın yardıma

Güç verirsin yurduma

Sonsuza dek güçlenerek

Her acıyı sar kızılay

Kan vermekle yardım etmek

Çok büyük mutluluktur

çözdüğün güçlükleri

Bilmeyen kimse yoktur

Sonsuza dek güçlenerek

Her acıyı sar kızılay

Sude İrem Yaman

KIZILAY

Bu gün muhtaç değilsem,

Yarın muhtaç olurum.

Her yardımı, şefkati,

Kızılay’da bulurum.

Yoksullara, açlara,

Yaz, kış tüter ocağı.

Felakette, kazada,

Bize açar kucağı.

Savaşlarda, depremlerde,

Bizi gelir o arar.

Acımızı dindirir,

Yaramızı o sarar…

İ. Hakkı TALAS

KIZILAY

Yoksullara yardım eden

Kara günde yanımıza gelen

Evsizlere çadır ve aş veren

Yardım eden Kızılay.

Herkes sana minnet

Seni çok seviyorlar yardım et

Açlara yemek ve et

Yardım seversin sen Kızılay

