Kızılbaş ne demek, TDK'ya göre Kızılbaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kızılbaş ne demek? Kızılbaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kızılbaş kelimesi. Peki Kızılbaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kızılbaş nedir, Kızılbaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kızılbaş kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kızılbaş kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KIZILBAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kızılbaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kızılbaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şii mezhebinin bir kolundan olan

