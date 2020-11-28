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  3. Kızılcabölükspor 2 - 4 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Kızılcabölükspor 2 - 4 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Kızılcabölükspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kızılcabölükspor 2 - 4 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Kızılcabölükspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Kızılcabölükspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi.

Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yiğit Peşin(hakem), Ahmet Ulu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 9. Gökberk Efe, 10. Ozan Şamiloğlu, 19. Ümit Hatipoğlu, 4. Kadir Kurt, 35. Alpay Eroğlu, 49. Kıvanç Salihoğlu, 27. Emre Sağlık, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 20. Yunus Emre Karakaya, 11. Hayrettin Cengiz, 18. Can Bayırkan, 55. Atalay Gürel, 77. Furkan Şamil Çetin, 14. Semih Mustafa Usta

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 5. Caner Demircan, 25. Metehan Çakal, 61. Ertuğrul Usta, 81. Oğuzhan Çimen, 20. Emre Dalgalıdere, 21. Yusuf Demir, 17. Fırat Aras, 10. Çağlar Özel, 27. Serhat Enes Çalışan

Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 66. Emirhan Özer, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş, 49. Sayim Çelik, 2. Ahmet Taner Çukadar, 14. Alper Atay

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor119111542811
21928 Bucaspor118122282514
3Fatsa Belediyespor11623118203
4Edirnespor116141714193
5Ofspor105321713184
6Arnavutköy Belediye10523108172
7Artvin Hopaspor11515182216-4
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor113531110141
10Nevşehir Belediyespor114251212140
11Çankaya FK940581012-2
121877 Alemdağspor11335142012-6
13Payasspor1123613179-4
14Kızılcabölükspor1123613199-6
15Antalya Kemerspor1114610187-8
16Manisaspor111377186-11

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-3Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-2Manisaspor
28.11.2020Edirnespor2-1Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor2-41877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor4-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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