Kızılcabölükspor 2 - 4 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Kızılcabölükspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Kızılcabölükspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi. Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Peşin(hakem), Ahmet Ulu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 9. Gökberk Efe, 10. Ozan Şamiloğlu, 19. Ümit Hatipoğlu, 4. Kadir Kurt, 35. Alpay Eroğlu, 49. Kıvanç Salihoğlu, 27. Emre Sağlık, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

1. Asil Kaan Eryılmaz, 20. Yunus Emre Karakaya, 11. Hayrettin Cengiz, 18. Can Bayırkan, 55. Atalay Gürel, 77. Furkan Şamil Çetin, 14. Semih Mustafa Usta



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 5. Caner Demircan, 25. Metehan Çakal, 61. Ertuğrul Usta, 81. Oğuzhan Çimen, 20. Emre Dalgalıdere, 21. Yusuf Demir, 17. Fırat Aras, 10. Çağlar Özel, 27. Serhat Enes Çalışan



Yedekler

99. Ahmet Furkan Ünal, 66. Emirhan Özer, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş, 49. Sayim Çelik, 2. Ahmet Taner Çukadar, 14. Alper Atay

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 11 2 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 3 Fatsa Belediyespor 11 6 2 3 11 8 20 3 4 Edirnespor 11 6 1 4 17 14 19 3 5 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 6 Arnavutköy Belediye 10 5 2 3 10 8 17 2 7 Artvin Hopaspor 11 5 1 5 18 22 16 -4 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 11 3 5 3 11 10 14 1 10 Nevşehir Belediyespor 11 4 2 5 12 12 14 0 11 Çankaya FK 9 4 0 5 8 10 12 -2 12 1877 Alemdağspor 11 3 3 5 14 20 12 -6 13 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 14 Kızılcabölükspor 11 2 3 6 13 19 9 -6 15 Antalya Kemerspor 11 1 4 6 10 18 7 -8 16 Manisaspor 11 1 3 7 7 18 6 -11

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