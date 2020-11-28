Kızılcabölükspor 2 - 4 1877 Alemdağ Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Kızılcabölükspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Kızılcabölükspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Kızılcabölükspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi.
Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yiğit Peşin(hakem), Ahmet Ulu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)
Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 3. Hüseyin Solaklı, 9. Gökberk Efe, 10. Ozan Şamiloğlu, 19. Ümit Hatipoğlu, 4. Kadir Kurt, 35. Alpay Eroğlu, 49. Kıvanç Salihoğlu, 27. Emre Sağlık, 87. Abdullah Altıntaş, 94. Erdem Korkmaz Güner
Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 20. Yunus Emre Karakaya, 11. Hayrettin Cengiz, 18. Can Bayırkan, 55. Atalay Gürel, 77. Furkan Şamil Çetin, 14. Semih Mustafa Usta
Teknik Sorumlu
Ali Yalçın
1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 5. Caner Demircan, 25. Metehan Çakal, 61. Ertuğrul Usta, 81. Oğuzhan Çimen, 20. Emre Dalgalıdere, 21. Yusuf Demir, 17. Fırat Aras, 10. Çağlar Özel, 27. Serhat Enes Çalışan
Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 66. Emirhan Özer, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş, 49. Sayim Çelik, 2. Ahmet Taner Çukadar, 14. Alper Atay
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|28
|11
|2
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|20
|3
|4
|Edirnespor
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|19
|3
|5
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|16
|-4
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|14
|1
|10
|Nevşehir Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|14
|0
|11
|Çankaya FK
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|12
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|12
|-6
|13
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|14
|Kızılcabölükspor
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|9
|-6
|15
|Antalya Kemerspor
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|7
|-8
|16
|Manisaspor
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|6
|-11
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-2
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|2-1
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|2-4
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|4-1
|Artvin Hopaspor