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Kızıldeniz’de İran devrim muhafızlarına ait gemiye saldırı iddiası

Kızıldeniz’de gerilimi artıran iddia. Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir İran gemisinin saldırıya uğradığını iddia etti.

Kızıldeniz’de İran devrim muhafızlarına ait gemiye saldırı iddiası

Kızıldeniz’de sular ısınıyor. Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir İran gemisinin saldırıya uğradığını iddia etti.

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalı, Kızıldeniz'in Kızıldeniz'in güneyinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir İran gemisinin saldırıya uğradığını iddia etti. İran'ın yarı resmi olan Mehrs Haber Ajansı ise, iddia edilen olayı "Siyonist bir kaynağa" dayandığını ve "doğrulanmamış" haber olarak nitelendirdi.

"SALDIRIYI KİMİN DÜZENLEDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR"

Arap basınında yer alan haberlerde, geminin saldırıda "büyük hasar" almış olabileceğini öne sürerken, geminin İsrail tarafından füze ile vurulduğu iddia edildi. Söz konusu geminin Kızıldeniz'in güneyinde ve Eritre ile Yemen'e eşit uzaklıkta bir noktada bulunduğu bildirildi. İran ve Sudiarabistan devletlerinden  olay hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan 25 Mart'ta İsrail'e ait Kanal 12 televizyonu, Umman Körfezi'nde İsrail'e ait yük gemisinin İran tarafından füze ile hedef alındığını bildirmişti. Kanal 12, geminin İsrailli bir işadamına ait olduğunu ve Hindistan'dan Tanzanya'ya doğru yol aldığını bildirmiş, saldırı sonrası gemide hasar meydana geldiğini öne sürmüştü.

KAYNAK :İHLAS HABER AJANSI

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