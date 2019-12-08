KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan açıklamalar!

Bir televizyon kanalında canlı yayınına konuk olan KKTC Başkanı Ersin Tatar, Libya ile yapılan uzlaşma hamlesinin olası etkileri, Maraş bölgesinin geleceği, Kıbrıslı Türklerin beklentilerine ilişkin konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Kıbrıs'ta nihai bir çözüme yönelik yapılan girişimlerin sonuç alamaması bizi ayrılığa götürebilir. Şuanda onların zihniyetinde bu görüşmeler federal temelde bir ortaklık cumhuriyetine yönelik çalışmalardır. Biz kurucu devlet çatısı altında Kuzey'deki Türklerin varlığını sürdürebilmesini amaçlıyoruz. Ama karşı tarafa bakıyoruz tuzaklarla dolu anlaşmalar getiriyorlar. Bizim arzumuz Kıbrıs'ın kuzeyinde mülkiyette ve nüfusta Türklerin çoğunluk olmasıdır.

KKTC BAŞKANI ERSİN TATAR: TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMEYİZ

"Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey Türkiye'nin garantörlüğüdür. Rumların ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Mustafa Akıncı ve arkadaşları bu garantilerin başka bir mekanizma ile değiştirilebileceğini düşünüyorlar. Kimseyi zorla evlendiremezsiniz, Kıbrıs'ta 50 senedir bu iş konuşuluyor."

"Türkiye'nin bölgedeki iddiaları ve kararlılıkları, Libya ile yapılan anlaşma artık Kıbrıs'ı daha önemli bir hale getirdi. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Türkiye ile de ilişkileri gerçekleştirmek durumundadır. Bu süreçte lehimize adımlar atılması için çalışacağız."

"BİZİM BURASI İLE DUYGUSAL BAĞIMIZ VAR, ATA TOPRAKLARI"

"Bu bir siyasettir. Kapalı Maraş dediğimiz bölgede büyük bir zenginlik vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindedir ve bizim güvenlik güçlerimiz tarafından korunmaktadır. 45 yıldır orası kapalı. Bir kere bu sürede yapılan tüm belge taramaları ve çalışmalar burasının tamamen vakıflara ait olduğu ortaya çıkmıştır. Osmanlı dönemindeki vakıflara aittir. Bu otelleri yapan Rumlar kira ödüyorlardı bizim vakıflarımıza. Bizim burayla duygusal bağımız var, ata toprakları."

DEMOGRAFİK DENGEYİ BOZAN BİZ DEĞİLİZ

"Rum tarafı da 1974'ten 200 bin Doğu Avrupa, Yunan ve Rusya'dan gelenleri vatandaş yaptılar. Demografik dengenin bozulması buraya Türkiye'den gelenlerin sebep olduğu bir şey değil. Bakıldığında KKTC çok daha güvenli ve uluslararası nizama uyan bir yerdir. Bir insan bir yerde doğar, büyür ve eğitilirse elbette ki vatandaş olacaktır."

"RUM TARAFI ELLERİNDEKİLERİ DE KAYBEDECEK"

"Rum tarafı öyle bir oyuna geliyor ki ellerindekini de kaybedecekler. Libya ile yapılan anlaşma bütün dengeleri değiştirmiştir. Yeni bir harita ortaya çıkmıştır. Mısır ve İsrail'e bile haksızlık yapılıyor bu alanda. Meis gibi, Girit gibi küçük adaların hakları üzerinden yapılmak isteniyor bu. Uluslararası hukuka göre küçücük bir adanın kıta sahanlığı, MEB talebi olamaz. Doğu Akdeniz'de 180000 km'ye yakın kıyısı ile en büyük sınırlara sahip olan ülke Türkiye'dir. "

"BÜTÜN BUNLAR SÜRECİ TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ YÖNETMESİ İLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

"KKTC ile yapılan MEB çalışmasının yasallığı vardır. Libya ile yapılan anlaşma ile bambaşka bir durum ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar süreci Türkiye'nin çok iyi yönetmesi ile ortaya çıkmıştır. Adamlar şu kadarcık adalar ile tüm coğrafyaya hakim olmaya çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çok daha önemli gelişmelere imza atılacaktır. Ezberi bozduk, Türkiye'nin çıkarları KKTC'nin çıkarlarını koruyacaktır. Libya'da haksızlığa uğramıştır bu kadar zamandır. "