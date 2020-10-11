Kıbrıs Türk halkı, 1974 yılından bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandı. Seçimlerde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Peki KKTC Cumhurbaşkanı kim oldu? | KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları İşte detaylar...

KKTC CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminin dışında, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de halk oylamasına gidildi.

Oy verme işlemi bu akşam saat 18.00'de sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımına başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının biteceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. YSK'den yapılan açıklamada saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 54.72 olduğu belirtilmişti.

7'Sİ BAĞIMSIZ 11 ADAY YARIŞTI

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

ERSİN TATAR YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre, UBP lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

ERSİN TATAR KİMDİR?

Ersin Tatar; 7 Eylül 1960 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçi ve mevcut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanıdır.

31 Ekim 2018'den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Bundan önce 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev aldı.