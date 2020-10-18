KKTC'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy sayma işlemi başladı!

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi bitti.

Seçimlere yüzde 65'e yakın katılım olduğu öğrenildi.

Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

KKTC'DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERSİN TATAR ÖNDE

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.