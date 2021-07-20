KKTC'de gençlerle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dayanışma mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“İki bayramı bir arada yaşamak üzere geldiğimiz Kıbrıs’ta siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin şahsında Türkiye’deki ve KKTC’deki tüm gençlerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yine sizlerin şahsında tüm gençlerimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyorum. Kurban Bayramı inancımızın, imanımızın, medeniyetimizin bizi biz yapan değerlerimizin sembolüdür. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı da asırlardır adanın asli sahibi olan Kıbrıs Türkü’nün bu toprakların ilanihaye egemen ve eşit sahipleri olduğunun cümle aleme ilanıdır.

Gençler olarak sizden işte bu iki büyük emaneti birden üstlenmek için kendinizi yetiştirmenizi, kalbinizi ve zihninizi zenginleştirmenizi istiyorum. Akif merhumun dediği gibi: ‘İman’dır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.’

Sizler imanınızla, birikiminizle, azminizle, enerjinizle, kararlılığınızla Türkiye’yi ve KKTC’yi hedeflerine ulaştıracaksınız. Gönül sınırlarımız içindeki Kıbrıs’ta verdiğiniz her mücadelede dün nasıl hep yanınızda olduysak, bugün de yanınızda olacağız, yarın da yanınızda olacağız. Çünkü bu dava bize, Hala Sultan’ın, Lala Mustafa Paşa’nın, Doktor Fazıl Küçük’ün, Rauf Denktaş’ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974’te bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadele, bayrak olarak devraldığımız bu bayrak, sizler devraldığınızda tıpkı büyük ve güçlü Türkiye gibi, güçlü KKTC’nin de inşasını tamamlayacaksınız. Büyük Han’da gerçekleştirdiğimiz buluşma aslında maziden atiye kurduğumuz köprünün nasıl güçlü bir şekilde hayat bulduğunu gösteriyoruz.

Açık konuşuyorum, bu gençliğin önünde durabilecek, buradaki azim ve heyecanı engelleyebilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Millet olarak yürüttüğümüz her mücadelede olduğu gibi Kıbrıs’ta da kimsenin hakkında, hukukunda, malında, geleceğinde bizim gözümüz yok. Biz sadece kendi haklarımızı korumanın, kendi geleceğimizi inşa etmenin peşindeyiz. Sürekli sözünden dönenleri, sürekli oyunbozanlık yapanları, sürekli şımarıklık edenleri koruyup kollayanlar eninde sonunda buradaki erdemli duruşu görecek, kabullenecek, gereğini yerine getirecektir. İşte o güne kadar haklarımızı almak için hep birlikte durmadan dinlenmeden çalışacağız, mücadele edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcular, ambargolar yüzünden turnuvalara katılamıyorlar. Ambargoları durduracak mısınız?" sorusuna Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na dönerek "Türkiye üzerinden bence müsabakalara katılsın." yanıtını verdi.