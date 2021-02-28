KKTC'de sokağa çıkma yasağı, alınan kararlar doğrultusunda uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, koronavirüs salgınıyla ilgili aldıkları Bakanlar Kurulu kararlarını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu yeni karara göre, KKTC’de bu ayın ilk haftasından beri devam eden kısmi sokağa çıkma yasağı tekrar uzatıldı. Başbakan Saner'in yapmış olduğu açıklamada, 1 Mart’a kadar yürürlükte kalacağı bilinen kısmi sokağa çıkma yasağının 8 Mart’a kadar uzatıldığı söylendi.

1-8 Mart tarihleri arasında saat 21:00’den sabah saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

BAR, KAFE VE RESTORANLAR HAFTA İÇİ KAPALI OLACAK

Üst Kurul’un yaptığı öneri çerçevesinde, hafta içi bar, kafe, restoran gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler açık olacak. Cumartesi günü ise market, fırın, kasap ve restoranlar akşam saat 20.00’ye kadar paket servisle hizmet verebilecek ancak bu sefer diğer işletmeler kapalı olacak.

Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler, ilçe denetim kurullarına bağlı olurken, Girne ve Lefkoşa arasında denetim yapılmayacak. Kuaför, berber ve güzellik salonları, 3 Mart tarihine kadar PCR testlerini tamamlamak kaydıyla, randevulu olarak, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde işe başlayabilecek.

SON 24 SAATTE 27 YENİ VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkede son 24 saatte 5 bin 92 test yapıldığını ve 16’sı yerel olmak üzere 27 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Ünal Üstel, toplam vaka sayısının 3 bin 383’e arttığını ve 381 kişinin tedavisinin devam etmekte olduğunu bildirdi. 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen Üstel, 23 kişinin ise taburcu edildiğini duyurdu.