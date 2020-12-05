KKTC'den yeni karantina kararı: Ülkeye girişlerde 2 bin 255 lira karantina ücreti ödenecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni verilen karar kapsamında ülkeye girişlerde, tüm KKTC ve diğer ülke vatandaşlarından 2 bin 255 lira tutarında karantina ücreti alınacağını bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısında, etkisi her geçen gün artan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ilave tedbirler alındı. Küresel çapta yaşanan üçüncü dalgayla birlikte KKTC'ye karantinasız girişler yasaklanırken alınan yeni kararla, giriş yapan kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesine karar verildi.
NEGATİF TEST VE 7 GÜN KARANTİNA ŞARTI
KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karar kapsamında, ülkeye gelen, KKTC vatandaşı olsun veya olmasın tüm yolcuların, giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Yeni tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC'ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantinaya tabi tutulacak.
KKTC Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerilerinin dikkate alındığı karara ilişkin tedbirler şu şekilde sıralandı:
- Ülkemize girişlerle ilgili risk kategorileri tek kategoriye indirilmiştir. Buna göre yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacaktır. Ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır.
- Ülkemize düzenlenecek Charter seferlerle, özel uçaklarla, tarifeli seferlerle giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir. İşbu notam tarihleri arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur.
- Resmi görev veya sağlık nedenleriyle yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığına müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.
- Hava yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.
- Ülkeye giriş yapacak 0-5 yas grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.
- PCR testleri yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilecektir.