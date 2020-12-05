KKTC'den yeni karantina kararı: Ülkeye girişlerde 2 bin 255 lira karantina ücreti ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısında, etkisi her geçen gün artan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ilave tedbirler alındı. Küresel çapta yaşanan üçüncü dalgayla birlikte KKTC'ye karantinasız girişler yasaklanırken alınan yeni kararla, giriş yapan kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesine karar verildi.

NEGATİF TEST VE 7 GÜN KARANTİNA ŞARTI

KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karar kapsamında, ülkeye gelen, KKTC vatandaşı olsun veya olmasın tüm yolcuların, giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Yeni tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC'ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantinaya tabi tutulacak.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerilerinin dikkate alındığı karara ilişkin tedbirler şu şekilde sıralandı: