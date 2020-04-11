Klorokin nedir? Klorokin etken maddesi nedir?

Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüsün ilacı üzerinden çalışılan tedavi yöntemleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Fransa'nın Marsilya kentinde koronavirüs tedavisi için kullanılan Klorokin, hastaların %91.8'inde olumlu sonuç vermiş durumda. Vatandaşlar ise bu gelişmenin ardından, yaşananları çeşitli arama motorları aracılığı ile araştırıyorlar.

Peki, Klorokin nedi? Klorokin etken maddesi nedir? İşte tüm ayrıntılar...

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, sıtmanın etkin olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca 2020 itibariyle COVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneysel olarak kullanılmaktadır.

İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.

Klorokin 1934 yılında Hans Andersag tarafından keşfedilmiştir. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Jenerik olarak mevcuttur.Gelişmekte olan dünyadaki toptan maliyeti yaklaşık 0.04 ABD$ olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, doz başına yaklaşık 5,30 ABD$ tutmaktadır.