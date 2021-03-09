Klozette karşılaştığı görüntü hayatının şokunu yaşattı!

Klozette bir kahverengilik fark eden Ray, sifona bastı ve temizlemeye çalıştı. Ardından suda hareketlenme olduğunu fark eden Ray, bir süre sonra klozetten kobranın çıktığını gördü.

Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen adam bu anları kayda aldı ve durumu yakınlarına bildirmek için hemen dışarı çıktı.

KOBRA KAYIP

Ray ve yakınları tuvalete gelene kadar kobra çoktan gitmişti. Kobrayı tuvaletin her yerinde aradıklarını ancak hiçbir yerde bulamadıklarını söyledi.

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Ray Sopha, kobranın geri dönme ihtimaline karşı tuvaleti bir haftadır kullanmadıklarını ve gidere örtü koyduklarını söyledi.

Yılanın geri dönmeyeceğinden emin olana kadar o tuvalete dönmeyeceklerini belirten Ray, "Tuvalete oturmadan önce yaratığı fark ettiğim için rahatladım.” dedi.