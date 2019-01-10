Kobi Destek Kredisi başvuru şartları nelerdir? Maliya Bakanı Berat Albayrak'ın kobi destek kredi açıklamasının ardından vatandaşlar, kobi kredisi veren bankalar hangileri? Kobi Destek Kredisi nedir ? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? sorularını araştırmaya başladı. KOBİ destek kredisi başvuru tarihi şartları nedir? sorularını araştırmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Albayrak’tan bir müjde de zor durumdaki KOBİ’ler için geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıkladı. Azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak, 40 bin işletmeye kredi verilecek. 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1,54 faiz uygulanacak. Bakan Albayrak açıklamasında, “KOBİ Değer Kredisi Projemize 13 bankamız katılıyor. Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlanacak. İmalat ve ihracat sektöründeki şirketlere azami 1 milyon TL destek verilecek. Paketin tutarı 20 milyar TL. KOBİ kredisinde azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak, 40 bin işletmeye kredi verilecek, 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak. 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1,54 faiz oranı uygulanacak. KOBİ Değer Kredisi 13 bankamızın inisiyatifiyle ortaya konulmaktadır, Hazine'mize etkisi yoktur” dedi.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Programa 13 banka katılıyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı. Ekonominin bir paydaşı olarak salondakiler de işin içinde. Dün uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Uluslararası piyasaya 2 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptık. Tahvil ihracına 2,5 kattan fazla talep geldi. Başarıyla tamamladık. Bu durum sağlam reflaksler almaya başladığımızı gösteriyor. Ekonomimizin güçlü temellerine yatırımcılar güven duyuyor. Bu süreç iyi bir şekilde devam edecek. Daha yeni başladık daha güçlü yarınlar bizi bekliyor. Rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışıyoruz.

AZAMİ 1 MİLYON VE 500 BİN TL'LİK PAKETLER UYGULANACAK

Yıılık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki firmalar yararlanacak. İhracat ve İmalat sektörlerine azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak. Paketin tutarı toplam 20 milyar TL. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek.

Türkiye'de 81 milyon teknik direktör ve ekonomist. Herkes konuşuyor. Bakan çok gülüyor çünkü gerçeği biliyor. Ne fırtınalar yaşadık. Türkiye her birinden ayağa daha da güçlenerek kalktı. Bugün açıkladığımız KOBİ değer paketinin Hazinemiz ile ilgisi yoktur.

YILBAŞINDAN İTİBAREN TİCARİ ALACAK SİGORTASI BAŞLATILMIŞTI

KOBİ'ler için yılbaşından itibaren 'Ticari Alacak Sigortası'nı başlattıklarını da hatırlatan Albayrak, "Ticari alacak sigortasıyla satıcı firma konumundaki KOBİ ile ondan alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz" dedi. Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların devlet destekli ticari alacak sigortasından yararlanabileceğini, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar olan KOBİ'leri de sigorta kapsamına dahil edeceklerini söyledi.

KOBİ DESTEK KREDİSİ VEREN BANKALAR

Bakan Albayrak açıklamasında "Programa 13 banka destek veriyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı” dedi.

KOBİ NEDİR?

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuştur.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekildedir:

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında daha önceden 1 milyon TL olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 3 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 8 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 25 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 40 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 125 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.

KOBİ’lerin girişim sermayesi ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsamdan muaf tutulmuştur. Yine bir işletmenin

KOBİ olabilmesi için bir kamu kurum ya da kuruluşun, işletmenin hissesinin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir.

KOBİ DESTEK KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?



KOBİ Destek Kredisi Nedir Kimler Başvurabilir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ölçeklerini arttırabilmesine yardımcı olması amacıyla oluşturduğu KOSGEB birimi, KOBİ’lerin finansal anlamda destek almak için başvurabileceği yegane kurumlar arasındadır.

BAŞVURUCU SÜRECİ

2017 yılı için bakanlık tarafından yapılan açıklama uyarınca KOBİ’lere 50 bin TL’ye kadar hibe, 100 bin TL’ye kadar da faizsiz kredi verileceği açıklanmıştı. 2018 yılına ilişkin halen sürdürülen bütçe görüşmeleri sırasında edinilen bilgilere göre gelecek yıl hibe miktarı 70 bin TL’ye faizsiz kredi miktarı da 150 bin TL’ye çıkabilir. Diğer yandan daha fazla işletmenin desteklerden yararlanması ve denetimin çok daha sıkı bir hal alması da konuşulanlar arasında.

KOSGEB’in bu ve buna benzer desteklerinden yararlanabilmek için işletmelerin sağlaması gereken bazı şartlar var. Bu şartların sağlanamaması halinde KOSGEB desteklerinden yararlanmak mümkün değil ve başvurunun 3 defa reddedilmesi halinde gelecekte de herhangi bir KOSGEB desteğine başvurmak mümkün değil. Dolayısıyla KOSGEB’e başvurmadan önce şartlarını araştırmakta ve gereklilikleri iyi anlamakta yarar var.

1 KOBİ Destek Kredisi Nedir?

2 Kimler KOBİ Destek Kredisi Kullanabilir

3 Destek Kredisi Başvuru Adımları

KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

KOBİ destek kredisi, özellikle mikro ölçekli esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere ekonominin bel kemiği niteliğindeki işletmelere ham madde, makine ve teknolojik konularda ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabilmek için geliştirilen bir kredi ürün paketidir.

KOBİ destek kredini tahsis eden KOSGEB’in işletme ve işletme sahibinden en büyük beklentisi yeni istihdam sahaları oluşturması ve ihracatı yapılabilir nitelikte bir ürün ortaya koymasıdır.

KOSGEB destek kredisinin diğer bir amacı işletmenin ölçeğini büyütmeyi sağlamaktır. Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan bir istatistiksel rapordan öğrenilene göre ülkemizde KOBİ’lere nazaran çok küçük oranda büyük mükellef bulunuyor ve bunun arttırılamaması ekonomi için ciddi bir bunalım anlamına geliyor.

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İşte KOBİ destek kredisi bu ve bunun gibi emelleri olan, ancak finansal konularda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen KOBİ’lere ulaşmak ve finansal problemi çözdükten sonra amaçlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla kullandırılmaktadır.

KOBİ destek kredisi kullanabilmek için sağlanması gereken en temel şart Girişimcilik Sertifikası sahibi olmaktır. KOSGEB tarafından tahsis edilen KOBİ destek kredisi öncesinde işletme sahipleri toplamda 60 saat süren Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne dahil edilir ve eğitimin sonunda işletme yönetiminden iş planı projesi hazırlamaya kadar pek çok konuda bilgilendirilir.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan işletmeciler Girişimcilik Sertifikası alır ve destek kredisi için başvuru yapmaya hak kazanır. 18 yaşından büyük, en az 1 yıldır faal olan bir iş yeri sahibi, kredi notu yüksek olan herkes KOBİ destek kredisinden yararlanabilir.

Kobi destek kredisi nedir kimler basvurabilir?



KOBİ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılım sağlanır.

Eğitim başarıyla tamamlanır ve Girişimcilik Sertifikası alınır.

KOSGEB’e Girişimcilik Sertifikası ile giderek başvuru formu doldurulur ve iş planı projesi teslim edilir.

Kurul projeyi değerlendirir ve sonucu açıklar.

Olumlu yanıt alınması halinde KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve finansman yetkili bir banka aracılığıyla girişimciye ulaştırılır.