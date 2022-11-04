Kobra yılanı tarafından zehirlenmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk öyle bir şey yaptı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Hindistan'da yaşayan 8 yaşındaki çocuk kendisini ısırarak zehirlemeye çalışan kobra yılanına herkesi şaşırtacak bir şey yaptı.

Rukiye Karapunar
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Kobra yılanı tarafından zehirlenmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk öyle bir şey yaptı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız! 1

Hindistan'ın merkezi Chhattisgarh bölgesindeki uzak Pandarpadh köyünde görenlerin ve olaya bizzat şahit olanları hayrete düşeceği bir olay meydana geldi.

8 yaşındaki Deepak isimli bir çocuk dışarda oyun oynarken çevresinde bulunan bir kobra yılanı tarafından hedef alınarak gözlendi. Bir süre sonra çocuğa yavaş yavaş yaklaştı ve zehrine çocuğa vermek için çocuğun koluna sarılarak tüm vücuduna hakim olmaya çalıştı.

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Kobra yılanı tarafından zehirlenmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk öyle bir şey yaptı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!
Kobra yılanı tarafından zehirlenmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk öyle bir şey yaptı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!
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