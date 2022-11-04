Kobra yılanı tarafından zehirlenmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk öyle bir şey yaptı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız! Hindistan'da yaşayan 8 yaşındaki çocuk kendisini ısırarak zehirlemeye çalışan kobra yılanına herkesi şaşırtacak bir şey yaptı.

Rukiye Karapunar Editör