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Kobra yılanı tarafından zehirlenmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk öyle bir şey yaptı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!
Hindistan'da yaşayan 8 yaşındaki çocuk kendisini ısırarak zehirlemeye çalışan kobra yılanına herkesi şaşırtacak bir şey yaptı.
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