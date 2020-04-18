Koç Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...

Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında ilk sırayı çeken Koç burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve Koç Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

KOÇ BURCU GRUBU

Ateş grubundan olan Koç burçları, türünde değişkenlik özelliğini bulundurmaktadır.

KOÇ BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ

Mars

KOÇ BURCU RENGİ

Ateş kırmızı, nar çiçeği

KOÇ BURCU UĞURLU TAŞI

Pırlanta, yakut, Ameist, Demir

KOÇ BURCU UĞURLU SAYISI

9

KOÇ BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ

Salı

KOÇ BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Aslan, Yay, Terazi

KOÇ BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Oğlak, Kova, Balık

KOÇ BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER

Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

KOÇ BURCUNUN METALİ

Demir

KOÇ BURCUNUN ÇİÇEKLERİ

Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

KOÇ BURCUNUN AĞAÇLARI

Kara çam, selvi, ak diken

KOÇ BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ

'Kendimi arıyorum'

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

12 Burcun arasında ilk burç olarak karşımıza çıkan Koç Burcu, canlı, hareketli, enerjik halleriyle büyük ölçüde dikkatleri üstlerine çeken bir burçtur. Cesaretli ve atılgan yapılarıyla olaylar karşısında verdikleri tepkileri oldukça büyüktür. Hayatlarını bu şekilde çizen kişiler doğuştan pratiktirler. Ellerinden çoğu iş gelir. Yeni girişimlere de korkusuzca daldıklarını için liderlik vasıfları gelişmiştir. Her konuda öncü olmak isteyen yol gösterici tiplerdir. Egoları da bundan kaynaklanarak büyümüş ve hayatlarını sarmıştır. İçi içine sığmayan halleri ise onlara sabırsızlıktan kaynaklı olumsuz bir davranış biçimi yaratmıştır. Bu yüzden güç duruma düştüklerini anlatıkları zaman başladıkları işleri bile bitirmedikleri görülebilir. Bağımsızlıklarına düşkün olan bu burç takımı kimi zaman zor zapt edilebilir.

KOÇ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Spor yapmaya meraklı olan Koç burcundaki kişiler, kolları ve bacakları güçlü olan insanlardan oluşur. Uzun yüzlü ve uzun boylu olan bu kişilerin daha çok esmer ve kıvırcık saçları vardır. Güzel gözleri ve dişleriyle sizi baştan çıkartabilecek bu kişileri sağlıklı bir cilt yapıları vardır.

KOÇ BURCU KADINI

Hayatında hareket, canlılık ve coşkunun eksik olmadığı burç olan Koç burcu, kadınlara da bu özelliğini çokça aktarmaktadır. Yaşamında macera, aksiyon olmayan birisi iseniz bir Koç burcu kadınını asla memnun edemezsiniz. Gözü kara olan Koç Burcu kadını, sevdiklerine karşı daima himayeci ve korumacı bir davranış sergilemektedir. İlişkilerde de son derece kıskanç bir tutum takınan Koç burcu kadını, tutkulu bir aşkın peşinden gitmesiyle ünlüdür. İçi içine sığmayan bu kadınlar için cinsellikte çokça ön planda yerini alır. Evlilikte ise eş ve çocukların onlar için önemi büyüktür. Sevdiğini daima kollar. Çocuklarını öz veriyle yetiştirerek onlara hayatın anlamını tam olarak aktarır.

KOÇ BURCU ERKEĞİ

Ateş burcundan olan Koç burcu erkeği çevresine karşı daima çekici ve etkileyici bir tavır sergilemektedir. Koç burcu kadını gibi gözü karadır. İstediklerini alma konusunda asla pes etmezler. Hayatlarında hareket ve canlılığın fazlaca olmasından dolayı Koç Burcu erkeği zor bir eştir. Bağımsız kişilikleri onları durdurulamaz hale bile getirebilir. Eş olarak yanlarında sakin ruhlu bir kadını istemez. Ona eşlik edebilecek kadınlar, onlar için daha cazibeli hale gelir. Genellikle çevrelerinden sevgi ve ilgi beklerler. Tip ve kişililerini daha genç yaşta kazanan bu burcun erkekleri tavrından ödün vermez. Kırıldığı zaman kolay affetmeyen bu erkekler gurur açısından yıkılmaz bir duvar gibidir.

KOÇ BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Herşeyden önce ilişkilerinde samimiyet ve dürüstlük arayan Koç Burçları, sevgiye çok önem verir. Uğruna ölebileceği çok az insan olsa da bu kişiler sevdiğini kimseyle paylaşmaz. Son derece kıskançtırlar. Ağzına geleni hiç sakınmadan söyleyen bu kişiler, karşısındakilere karşı kırıcı olabileceğini hiç düşünmez. Enerjik yapılarından dolayı ilişkilerinde de daha hızlı sonuç almayı hedefleyen bu burcun insanları, olmayacak ilişki için fazla zorlamaz. Başka bir ilişkinin yolunu tutar.

KOÇ BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?

Koç burçları iş hayatında kendini büyük oranda hissettirir. Liderlik ve girişimcilik özellikleri çokça kullanan bu burçtaki kişiler, engeller ve baskılardan hiç bir zaman korkmaz. Her zaman belli hedefler çerçevesinde iş hayatına yön verirler. Asla ortası olmayan bu burçlar daima iş yerindeki farklılığını size yansıtır.

KOÇ BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?

Bedende temsil ettiği bölgenin baş ve yüz olmasından dolayı Koç burcunda olan kişiler genellikle bu bölgelerle ilgili sağlık problemleri yaşarlar. Hareketli yapılarının sonucu baş ağrısı, yaralanma gibi durumlarla karşılaşabilecek bu burçların bu açıdan dikkat etmesi gerekmektedir. Yorgun veya hasta olduklarını hiçbir zaman kabullenemezler. Savaşçı yapıları daima kendilerine ayakta olma hissi verir. Genelde hızlı kilo alıp verme eğilimi gösteriler. Sporla içli dışlı olan Koçlar, bol bol vitamin, protein ve fosfor içerikli yiyeceklerle vücutlarını dinç tutarlar. Geniş yapraklı sebzeleri, balık ve tavuğu çok severler.

YÜKSELEN BURCU KOÇ OLANLAR

Bu özellikte olan kişiler daima her alanda tam anlamıyla lider kişilerdir. Maceracı, yenlikçi, ileri görüşlü, yönetici kişiliklere sahip olarak bu özellikleri hayatın her alanında kullanırlar. Gezmeyi çok severler. Farklı ve anlamlı hediyelerden hoşlanırlar.

KOÇ BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?

Dinamik yapılarından dolayı sabırsız ve aceleci olan bu kişilere hediye olarak onun kadar enerjik hissettirebilecek bir hediye almalısınız. Sporla alakalı çoğu hediyeyi kabul eden Koç erkeğine spor kıyafeti, ayakkabısı, saati, çantası vb. gibi hediyeler alabilirsiniz. Koç kadınlarına ise renkli takı ve aksesuarlar, çiçekler, değerli taşlar alabilirsiniz.

KOÇ BURCU OLAN ÜNLÜLERİ

Koç burcu ünlülerinden bilinen kişiler;

Descartes, Tenesse Williams, Vincent Van Gogh, Herbert von Karajan, Neşe Karaböcek, Yüksel Uzel, Johann Sebastian Bach, Charlie Chaplin, Joan Crawford, Marlon Brando, Ömer Şerif, Fatih Sultan Mehmet, Dr. Yıldırım Aktuna, Zeki Alasya, Sakıp Sabancı, Kadir İnanır, Pop şarkıcısı Yaşar, Nurgül Yeşilçay, Deniz Akkaya, Hüner Coşkuner, Kayahan...