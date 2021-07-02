Koç Holding’den hisse geri alım programı, ilk kez açıkladı!

Son dönemlerde yurtiçi piyasaların seyri dolayısıyla geri alım programları yeniden gündeme gelmişti. Bu konuda daha önce hiç adım atmayan Koç Holding ilk kez geri alım programı açıkladı. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre en fazla 35 milyon lira nominal değerde pay alımı için 700 milyon lira fon ayırdığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Koç Holding A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak" amacıyla hisse geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. Bu durumda holding tarihinde ilk kez hisse geri alım programı açıklandı.

Açıklama şöyle: “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş’nin Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;

Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde;

a) Esas sözleşmenin 10’uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine,

c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket’in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine,

d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.” kararları belirlendi.