Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? sorusu merak edildi. Sosyal medyaya sızdırılan Koç Üniversitesi yönetimine ilişkin, Dekan ve öğrenciler arasındaki tartışma büyük ses getirirken, bir öğrencinin üzerine yürüyen Dekan Baha Yiğit Sayın Nereli, kaç yaşında? soruları merak edildi. İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERLE TARTIŞAN DEKAN BAHA YİĞİT SAYIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BİYOGRAFİSİ...

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın, hukuk lisans programı ve Yönetici Geliştirme Programları'nda Uluslararası Ekonomi Hukuku, Roma Hukuku, Hukuk Felsefesi, Avukatlık Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Mesleki Etik konularında ders vermektedir.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın, 2001 yılında Uluslararası Ekonomi Hukuku konusunda Warwick Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Bir süre serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yapan Sayın, 2003 yılında aynı zamanda özel hukuk doktorası yapmakta olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2009 yılında doktorasını tamamlayan Sayın, 2009'dan beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, Uluslararası Ekonomi Hukuku, Uluslararası Finans Örgütleri, Uluslararası Hukuki Entegrasyon ve Hukuk Devletine Etkisi, Roma Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku konularında yayınları bulunmaktadır.