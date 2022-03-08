Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...Seksolojik ne demek, TDK'ya göre Seksolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kentin 28 noktasında ücretsiz internet! Pendik Belediyesi WIFI hizmetini hayata geçirdi8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıATV Müge Anlı FULL izle bugün 8 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeBir dönem namaz kılan Arda Kural'ın sözleri hayrete düşürdü! "Din insana bir şey kazandırmıyor..."Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluşmasında konuşuyor!Kadınlarımız Her Gün DeğerlidirBoyun eğmeden ve biat etmeden! Sanatçıların Kadınlar Günü mesajları takdir topladı! İşte eşitlik ve özgürlük dolu o satırlar!Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu | 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...

Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...

Koç Üniversitesi öğrenci dekanı Baha Yiğit Sayın, sosyal medya gündeminde yer alıyor. Peki, Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...

Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? sorusu merak edildi. Sosyal medyaya sızdırılan Koç Üniversitesi yönetimine ilişkin, Dekan ve öğrenciler arasındaki tartışma büyük ses getirirken, bir öğrencinin üzerine yürüyen Dekan Baha Yiğit Sayın Nereli, kaç yaşında? soruları merak edildi. İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi... 

Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERLE TARTIŞAN DEKAN BAHA YİĞİT SAYIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BİYOGRAFİSİ...

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın, hukuk lisans programı ve Yönetici Geliştirme Programları'nda Uluslararası Ekonomi Hukuku, Roma Hukuku, Hukuk Felsefesi, Avukatlık Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Mesleki Etik konularında ders vermektedir.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın, 2001 yılında Uluslararası Ekonomi Hukuku konusunda Warwick Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Bir süre serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yapan Sayın, 2003 yılında aynı zamanda özel hukuk doktorası yapmakta olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2009 yılında doktorasını tamamlayan Sayın, 2009'dan beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, Uluslararası Ekonomi Hukuku, Uluslararası Finans Örgütleri, Uluslararası Hukuki Entegrasyon ve Hukuk Devletine Etkisi, Roma Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku konularında yayınları bulunmaktadır.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT