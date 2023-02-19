Koca aileden geriye bir tek 8 aylık Ömer bebek kaldı!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem sonrası enkazdan 72 saat sonra 8 aylık Ömer bebek beşiğinden sağ olarak kurtarıldı. Anne babası ve kardeşlerinden geriye ise sağ kalan 8 aylık Ömer bebeğe ise amcaları sahip çıktı.

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Koca aileden geriye bir tek 8 aylık Ömer bebek kaldı!

Kahramanmaraş depreminde meydana gelen deprem felaketinin ardından birçok vatandaş evsiz kaldı. Ayrıca annesiz ve babasız olan, ailelerini kaybeden birçok bebek de devlet koruması altına alındı. O bebeklerden biri de 8 aylık Ömer oldu. Ömer bebek enkaz altında ailesini kaybetti ve artık Ömer bebeğe amcası bakacak.

Koca aileden geriye bir tek 8 aylık Ömer bebek kaldı!

DOKTORLAR ANNEYE 10 YIL ÖMÜR BİÇMİŞLER

Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay’da ağır hasar almış ve depremde 3 katlı binanın çökmesiyle 5 kişilik aile hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aileden ise geriye sadece 8 aylık Ömer Adnan hayatta kaldı. Annenin 10 yıl önce kanser nedeniyle doktorların 3 ay ömür biçmesine rağmen kurtularak bebeği olduğu öğrenilirken, 72 saat sonra enkaz altından bebeği kurtaran gönüllüler ise tekrar köye gelerek Ömer Adnan’la buluştu.
Hatay’ın Alaattin köyünde 3 katlı bir bina çökerek, 5 kişilik aile göçük altında kaldı. Depremden 72 saat sonra köye gelen gönüllüler, enkaz altından sesler duymaları üzerine çalışma başlattı. Uzun süren kurtarma çalışmaların sonunda 8 aylık Ömer Adnan bebek enkaz altından sağ kurtarıldı. Ancak devam eden çalışmaların ardından anne, baba ve bebeğin kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Koca aileden geriye bir tek 8 aylık Ömer bebek kaldı!

"BEŞİĞİNDE BULUNAN YAVRUMUZU KURTARDIK"

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya, “Depremin 3. gününde ihbar üzerine buraya ulaştık. 10 saatlik çalışmanın ardından bebeğimize ulaştık. Kurtarma çalışmaları süresince bebeğimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Beşiğinde bulunan yavrumuzu kurtararak, sağlık ekibine teslim ettik. Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı 'Anne olamazsın' demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak hem hayatına devam etmiş hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş. Bu saatten sonra amcaları Ömer Adnan bebeğimize sahip çıkacak, ona bakacaklar. Biz de tekrar bebeğimizle buluşup, onun sağlık durumunu görmek istedik. Gayet iyi durumda” diye konuştu.

Koca aileden geriye bir tek 8 aylık Ömer bebek kaldı!

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