Koca yük gemisi şiddetli fırtınadan ortadan ikiye bölünmüştü! Tek parça halindeki son görüntüsü çıktı!

Şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle Kdz. Ereğli Limanı içerisinde ikiye ayrılan ve karaya oturan Pallada gemisinin facianın hemen öncesinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İlçede yaşanan tahribatı görüntülemek isteyen bir kişi tarafından yapılan kayıtlara, geminin tek parça halindeki son görüntüleri de girdi.

Sarı kodla fırtına uyarısının verildiği 19 Kasım 2023 tarihinde sığındığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limanda ikiye ayrılarak karaya oturan Kamerun Bayraklı kuru yük gemisi Pallada'nın faciadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının sahil bandında yaşanan felaketi görüntülemek isterken çektiği görüntülerde, Pallada gemisinin tek parça halindeki son anları da yer aldı. Felaketin en şiddetli anlarında çekilen videolarda, liman içerisinde sürüklenerek karaya oturan Pallada gemisinin tek parça halindeki son görüntülerinin yanı sıra geminin iki parçaya ayrıldıktan hemen sonraki anları da yer aldı. O anlarda ise gemisinin parçalarının şiddetli fırtına ve azgın dalgalar arasında beşik gibi sallandığı görüldü.