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Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Bariyerlere çarpıp takla atan aracın sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Duran hayatını kaybetti.

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Bariyerlere çarpıp takla atan aracın sürücüsü öldü

Edinilen bilgilere göre  gece saatlerinde Anadolu Otoyolu yan yolda meydana geldi. Mehmet Duran (55) idaresindeki 06 BD 4042 plakalı otomobil, Kirazpınar Mahallesi'ndeki yol çalışması sahasında bulunan beton bariyere çaptıktan sonra takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, sürücü Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Bariyerlere çarpıp takla atan aracın sürücüsü öldü

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mehmet Duran'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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