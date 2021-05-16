Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Bariyerlere çarpıp takla atan aracın sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Duran hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Anadolu Otoyolu yan yolda meydana geldi. Mehmet Duran (55) idaresindeki 06 BD 4042 plakalı otomobil, Kirazpınar Mahallesi'ndeki yol çalışması sahasında bulunan beton bariyere çaptıktan sonra takla attı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, sürücü Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mehmet Duran'ın cansız bedeni morga götürüldü.