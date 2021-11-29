İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?Son dakika | CHP'li Mehmet Sevigen partiden ihraç edildi!CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç BiyografisiSon dakika! Kollar yeniden sıvanıyor! Biontech, yeni varyant Omicron için özel aşı geliştirileceğini açıkladı!CHP'li belediyeye gözaltı şoku! Hakkında cinsel taciz davası açılmıştı! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 kişi gözaltında!Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem!Kourtney Kardashian kızının yanında olmasına aldırış etmedi! Nişanlısı Travis Barker'le rahat durmadılar!Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka BayramıSon Dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldıSon dakika! Şiddetli fırtına can aldı! İstanbul'da üzerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kocaeli Gebze'de lodos şoku! Cami inşaatının kubbe kalıbı çöktü! 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli Gebze'de lodos şoku! Cami inşaatının kubbe kalıbı çöktü! 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında lodos nedeniyle iskele çöktü. Olayın ardından çöken iskelenin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise yaralandı.

Kocaeli Gebze'de lodos şoku! Cami inşaatının kubbe kalıbı çöktü! 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 9 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişi ambulansta tedavi edildi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

cami-insaatinin-iskelesi-lodos-sebebiyle-cokt-2-14563057-o.jpg

YARALILARIN DURUMU İYİ

Büyükgöz, gazetecilere, 2 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 6 kişinin de ayakta tedavi edildiğini belirtti.
İnşaatta yeni başlayan bir kalıp çalışması olduğunu aktaran Büyükgöz, "Kalıp çakarken ahşap kalıplar çöküyor. İşin başlangıç aşaması bu ve rüzgarın da etkisiyle böyle bir şey yaşanmış. Hastaneye sevk edilen 2 yaralının birinde doktorların ön tespitine göre kırıklar olduğu tahmin ediliyor. Diğerinin de şuuru açık, sadece kafasına darbe almış. Yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

cami-insaatinin-iskelesi-lodos-sebebiyle-cokt-3-14563057-o.jpgcami-insaatinin-iskelesi-lodos-sebebiyle-cokt-4-14563057-o.jpgcami-insaatinin-iskelesi-lodos-sebebiyle-cokt-5-14563057-o.jpg

cami-insaatinin-iskelesi-lodos-sebebiyle-cokt-6-14563057-o.jpgcami-insaatinin-iskelesi-lodos-sebebiyle-cokt-8-14563057-o-1.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT