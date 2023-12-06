Kocaeli İzmit'te Yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

YOL KENARINDA BIÇAKLANMIŞ OLARAK BULUNDU

Olay, Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye yol kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bıçakla yaralandığı anlaşılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde şahsın isminin Öner. İ. olduğu belirlendi. Öner. İ.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban mı gittiği araştırılıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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