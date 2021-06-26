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Kocaeli Kandıra'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını bile geçti

Meteoroloji verilerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ölçülen 28,3 derecelik deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını bile geride bıraktı.

Kocaeli Kandıra'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını bile geçti

Türkiye sıcaklığın arttığı şu günlerde hava sıcaklığı birçok kentimizi kasıp kavurmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sahillerde ölçüm yapılan merkezler arasında en yüksek deniz suyu sıcaklığı 28,3 dereceyle Kandıra'da kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞINI GERİDE BIRAKTI

İlçede 27,9 derece ölçülen hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığının gerisinde kaldı.

İskenderun deniz suyu sıcaklığında 28 dereceyle ikinci sırayı alırken onu 27,6 dereceyle İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri takip etti.

En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 19,8 dereceyle Rize merkez ve Muğla Datça'da ölçüldü.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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