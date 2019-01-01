Kocaeli Kartepe'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli’deki Cengiz Topel Havalimanı’ndan 14.30'da kalkan özel bir uçuş akademisine ait CESNA tipi tek motorlu eğitim uçağı, motorunda arıza olması nedeniyle mecburi inişe geçti. Uçak iniş yaparken Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da düşmesi sonucu pilot İkram Kaya (53) yaralandı, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber Malgaz (52) ise yara almadan kurtuldu. Kaya ve Malgaz, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından bulundukları yerden alınarak, Kartepe'deki otelin revirine getirildi. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARTEPE KAYMAKAMI ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun "Çok şükür yaralanan pilotun sağlık durumu iyi" diye konuştu.