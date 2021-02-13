Kocaeli Körfez'de yürek yakan olay! Sosyal medyadan paylaşım yaptı, intihar etti!

Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde son günlerde yaşanan intihar olaylarına bir yenisi eklendi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Kocaeli'nin Körfez ilçesine gelen 25 yaşındaki Ünal Çetinkaya bir inşaatta çalışmaya başladı. Yaşadığı maddi sorunları sosyal medya hesabından dile getiren ve intihar mesajı paylaşan Çetinkaya, daha sonra çalıştığı inşaatın 5.katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetinkaya, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı ancak tüm kurtarılamadı.

PAYLAŞIMININ ARDINDAN CANINA KIYDI

Çetinkaya'nın ölümünün ardından intihar etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Çetinkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı paylaşımda,"Evet son saatler bunu yapmak hayatımda hiçbir zaman yapmak istediğim bir şey değil ama artık olmuyor, nefes alamıyorum, ruhen ölüyorum, beynimde düşüncelerim beni yiyip bitiriyor. Kocaeli'ye gelirken diğer arkadaşlar gibi intihar edeceğimi hissetmiştim burada hayatıma son vereceğimi biliyordum. Son zamanlarda maddi sorunlardan dolayı neler yaptığımı bilmiyordum. Kadınlara lütfen saygı gösterin, incitmeyin, şiddet uygulamayın, konuşmayı deneyin ön yargılı olmayın, affetmeyi bilin. Sizleri seviyorum, Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

AÇ VE SUSUZ İNSANLARA YARDIM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Cenazenin defnine ilişkin olarak da talepte bulunan Çetinkaya, " Mezhepçilik riyakatına göre ne cenazemi yıkayın, ne de gömün. Ne de Kuran okuyun, meal okuyacaksanız yeni anlayacak dilden okuyacaksanız okuyun. Olduğu gibi gömün beni. Mevlitmiş, kırkıncı günmüş, benim yerime yemek dağıtmakmış, kesinlikle yapmayın. Yapacaksanız da aç ve susuz insanlara yardımda bulunun. Eğer dediğim yapılmamışsa hakkım size zehir zıkkım olsun. Baba sen sende dahil. Sizleri çok seviyorum." paylaşımında bulundu.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Ünal’ın yarın Adıyaman’da defnedileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.