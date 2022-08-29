Kocaeli Valiliği duyurdu! 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli'de yasa dışı yollarla ülkeye giren 401 düzensiz göçmen yapılan operasyonlar sonucunda sınır dışı edildi.

Rukiye Karapunar
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Kocaeli Valiliği duyurdu! 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan ülkeye giren 401 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Emniyet ekiplerini yaptığı çalışmalar sonucunda ikamet ettikleri yerler belirlenen göçmenler için sınır dışı edilme çalışmaları başladı.

Kocaeli Valiliği duyurdu! 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 401 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklulardan 174'ü dün, 227'si ise bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kocaeli Valiliği duyurdu! 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

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