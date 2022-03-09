Yurt genelinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte, önlemler alınmaya başladı. İstanbul'da 10- 14 Mart tarihleri arasında okullar tatil edilinde, gözler Kocaeli Valiliği'nden gelecek duyuruya çevrildi. Kocaeli Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Peki, Kocaeli Valilik duyuru: Kocaeli okullar tatil mi 10- 11- 12- 13- 14 Mart 2022? Kar tatili var mı 10- 14 Mart 2022? İşte tüm detaylar...

KOCAELİ VALİLİK DUYURU: KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ 10- 11- 12- 13- 14 MART 2022?

Kocaeli'nde etkisini gösteren kar yağışları sebebiyle, il Valisi Serdar Yavuz'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "limizde beklenen meteorolojik ihbar nedeniyle aldığımız bir dizi karar bulunmaktadır. Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve idari izin vb. Yoğun kar yağışı, don ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre ilde; 14 Mart 20222 tarihine kadar Kocaeli'nde yüz yüze eğitime ara verildi.

KAR TATİLİ VAR MI 10- 14 MART 2022?

Kocaeli'nde de, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada 10- 14 Mart 2022 tarihleri arası Kocaeli'nde eğitim gören öğrencilerin, eğitimlerine 4 gün ara verildi.

Madde madde açıklanan duyuru metninde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

4. Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde “Yüz Yüze Eğitime” 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına,

6. Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.