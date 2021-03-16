Kocaeli'de 12 ve 14 yaşındaki küçük kızlar kayıp!

Kocaeli'nin Karamürsel Subaşı beldesindeki evlerinden dün sabah 09.30 sularında çıkan,12 yaşındaki Feyza Aker ve 14 yaşındaki Tuana Yamanel'den o saatten bu zamana kadar haber alınamadı.

Durumu polise bildiren kız çocuklarının aileleri kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Küçük kızların Yalova, Altınova ve Karamürsel’de olma ihtimalleri muhtemel oldukları düşünülüyor.

GÖRENLERİN HABER VERMESİ İSTENİYOR

Kızlarının görülmesi durumunda güvenlik güçlerine veya 0 538 265 94 86 numaralı telefondan ailelerine haber vermeleri ulaşabilirler.