Kocaeli'de 9 aylık bebeğinin annesi 2 gün boyunca işkence etti! Hatice Senem hayatını kaybetti!

Kocaeli'de bir kadın evli olduğu kişi tarafından işkence edilerek öldürüldü. 23 Eylül Perşembe gecesi Derince ilçesinde gerçekleşen olayda 9 aylık bebekleri olan Hatice Senem ile Mehmet Senem tartışmaya başladı.

Duyulan sesler üzerine komşuların ambulans ve polis ekipleri çağırmasıyla olay yerine gelindi. Olay yerinde Hatice Senem’in öldüğünün tespiti yapıldı.

2 GÜN BOYUNCA ŞİDDETE UĞRADI

Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde çıkan bulgularda 2 gün boyunca ağır darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından öldürülen kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, “Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

''HEP ÖLDÜRECEĞİM DERDİ''

Kızının eşi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini söyleyen Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi” dedi.