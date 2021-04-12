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  3. Kocaeli'de bir apartmanın önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'de bir apartmanın önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman önüne bırakılmış erkek bebek bulundu. 3 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de bir apartmanın önünde terk edilmiş bebek bulundu

Güzeller Mahallesi 911. Sokak'ta annesini ziyarete gelen H.A, apartmanın önünde kundakta bir bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kocaeli'de bir apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'de bir apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

Kocaeli'de bir apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

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