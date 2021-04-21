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Kocaeli'de dehşet veren olay! Sinir krizi geçiren hamile kadın karnına bıçak sapladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde resmi nikahı olmadığı eşiyle tartışan hamile kadın, karnına bıçak saplayarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı.

Kocaeli'de dehşet veren olay! Sinir krizi geçiren hamile kadın karnına bıçak sapladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sinir krizi geçiren hamile kadın kendini karnından bıçakladı. Olay 12.15 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hamile olan H.G.K. (20) adlı kadın, resmi nikahı olmadığı kocası Ş.B.G. (23) ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

HEM KENDİNİ HEM DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren H.G.K, eline aldığı bıçağı karnına batırarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı. H.G.K.’nin yaralandığını gören Ş.B.G., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hamile kadın, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ve bebeğinin durumun iyi olduğu, yaralı H.G.K.’nin daha önce de birlikte yaşadığı Ş.B.G. ile tartışarak kolunu kestiği iddia edildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de dehşet veren olay! Sinir krizi geçiren hamile kadın karnına bıçak sapladıKocaeli'de dehşet veren olay! Sinir krizi geçiren hamile kadın karnına bıçak sapladı

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