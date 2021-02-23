Kocaeli'de ‘hayali konteyner’ çetesine operasyon

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların internetten konteyner satın almak isterken dolandırıldıkları yönünde çok sayıda ihbarda bulunması sonrasında harekete geçti.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıp vatandaşları dolandıran şahısların aynı çetenin üyeleri olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada, çete üyelerinin alışveriş siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları hayali konteynerler karşılığında vatandaşlardan nakliyat ücreti adı altında para aldıkları ve bu paraları 3. şahıs vatandaşların banka hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Şahısların vatandaşlardan para aldıktan sonra ise kayıplara karıştıkları belirlendi.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 31 ilde 88 vatandaşı, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden konteyner satma vaadiyle yaklaşık 600 bin TL dolandıran ‘hayali konteyner’ çetesi çökertildi. Yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 31 kişi serbest bırakılırken 9 kişi adliyeye sevk edildi. Daha önce olayla ilgili düzenlenen farklı bir operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise tutuklandığı ve cezaevinde oldukları öğrenildi.