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  3. Kocaeli'de kablo hırsızlığını meslek edinen baba oğul yakalandı

Kocaeli'de kablo hırsızlığını meslek edinen baba oğul yakalandı

Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da kullandıkları araca sahte plaka takarak firmalardan kablo çalan baba ve oğul jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de kablo hırsızlığını meslek edinen baba oğul yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nde farklı tarihlerde iş yerlerinden kablo çalınması jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerinden kabloları çalan şahısların F.G. ile oğlu F.G. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla baba ve oğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirilen şahısların İstanbul ve Tekirdağ illerinde de kullandıkları araca çalıntı veya ikiz plaka takarak çok sayıda iş yerinden kablo çaldıkları belirlendi. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden baba F.G. tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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