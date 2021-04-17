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Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı

Derince Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde devam eden kentsel yenileme çalışmalarını ve örnek daireyi inceleyen Belediye Başkanı Başkanı Zeki Aygün, projenin yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını söyledi.

Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün 41 seçim vaadi arasında yer alan ve özel önem verdiği kentsel yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde devam eden ve alanında örnek proje olarak nitelenen kentsel yenileme projesi 428 daire ve 7 işyerinden oluşuyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen proje alanının 10 bin metrekaresi ise yeşil alana ayrıldı.

Bölgeye giderek devam eden çalışmaları ve oluşturulan örnek daireyi inceleyen Başkan Aygün, "Araptepe'de 428 dairelik kentsel yenileme projemizin örnek dairesinde incelemelerde bulunduk. Yüzde 65'lik kısmını tamamladığımız projemizle bölgeye depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip, modern ve estetik binalar inşa ediyoruz. Derincemiz'e hayırlı olsun" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı

Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı

Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı

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