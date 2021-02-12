Kocaeli'de neler oluyor? Son 4 günde 3 kişi intihar ederek yaşamına son verdi

Marmara bölgesinin sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli son günlerde meydana gelen intihar haberleri sarsıldı. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre kentte son 4 günde 3 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TUGAY ADAK

İlk olarak ticaretle uğraşan CHP Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Tugay Adak, maddi sorunları nedeniyle İzmit'teki 42 Evler Köprüsünden atlayarak yaşamına son verdi. Bu durum parti içinde, il ve ilçe örgütlerinde vefasızlık olarak yorumlanırken tepki istifaları art arda geldi.

GÖLCÜKLÜ AHMET TARI KENDİNİ ASTI

Bu olayın acısı yüreklerde tazeyken bu kez Gölcük ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Tarı isimli genç, 5 metre yüksekliğindeki elektrik direğine tırmanarak kendini astı. Tarı'nın bir süre önce işten çıkarıldığı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

GEBZELİ SAMET ÖZER EVİNDE KENDİNİ ASTI

Başka bir intihar olayı da Gebze ilçesinde yaşandı. Hürriyet Mahallesinde anne ve babasının yaşadığı apartmanda yalnız yaşayan 32 yaşındaki Samet Özer, evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Özer'in çalıştığı şirketten ücretini alamadığı için maddi zorluk yaşadığı ifade edildi. Öte yandan Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde yaşayan bir kıza aşık olduğu ve kendisine kavuşamadığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Kaynak: Kocaeli Halk