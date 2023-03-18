Kocaeli'de otomobil demir bariyerlere çarptı, vatandaş yaralıyı yağmurdan montuyla korudu

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi İstanbul istikameti yan yol D100 bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü M.Ş., 41 RD 991 Citroen marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi.

YAĞMURDAN MONTUYLA KORUDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve yaralan M.Ş., G.Y. ile S.Ö.'ye müdahale etti. Bir vatandaş ise yaralıyı yağmurdan montuyla korudu.

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Sedyeyle ambulansa alınan yaralılara hastaneye kaldırıldı. Yoğun trafik oluşurken vatandaşlar kaza sebebiyle yola savrulan bariyerleri kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.