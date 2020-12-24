Kocaeli'de tartışan iki gencin kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Eşref Bitlis Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta konuşan A.Ö. (16) ve T.G. isimli iki genç, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine T.G. isimli şahıs, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak tartıştığı kişiye sapladı. Bunun üzerine A.Ö. kanlar içinde yere yığıldı, T.G. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra yaralı genç, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, yaralı genci bıçaklayan T.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.