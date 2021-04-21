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Kocaeli'de yakalanan 3 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 adet sahte 100 TL ile yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de yakalanan 3 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de piyasaya sahte para süren şahıslar olduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen 3 şahıs, İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 28 adet sahte 100 TL ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kocaeli'de 3 kalpazan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kocaeli'de 3 kalpazan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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