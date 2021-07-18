Kocaeli'nde korkunç olay! Eski kocası baltayla, 13 yaşındaki oğlu da bıçakla saldırdı!

Darıca'da görücü usulü tanışan Sema Aytekin ile Ramazan Avalmaz 2004 yılında evlendi. Çiftin Yunus Emre Avalmaz (17) ve Ege Avalmaz (13) adında çocukları olduktan sonra iddiaya göre Ramazan Avalmaz sık sık alkol içmeye başladı.

Evliliklerinin üzerinden bir kaç yıl geçtikten sonra Ramazan Avalmaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrenen Sema Aytekin boşanma davası açtı. Bu kez Avalmaz'ın şiddetine maruz kalan talihsiz kadın uzaklaştırma kararı çıkarıp akrabalarının evine yerleşmek zorunda kaldı.

BALTAYLA AKRABALARINI AĞIR YARALADI

Aytekin'i evine alan akrabalarına da saldıran Ramazan Avalmaz kardeşi ve kuzenini ağır yaraladı. , İki çocuk annesi kadın göçebe hayatı yaşamak istemediği için eşiyle ortak satın aldığı eve döndü.

ÖZ OĞLUNUNU SALDIRISINA UĞRADI

Polis korumasıyla eve giden anne Aytekin, 13 yaşındaki öz evladı Ege Avalmaz tarafından bıçaklanıd.

Çığlık sesine uyanan komşuları eve doğru geldiğini görünce paniğe kapılan 13 yaşındaki çocuk evden kaçarken, kanlar içerisinde kalan Aytekin ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı dehşeti anlatan kadın "Eski eşim iki yıl boyunca çocuklarımı manipüle etmiş, kafalarına girip yalanlarla doldurmuş. Çocuklarım beni gördüklerinde "şeytan" görmüş gibiydiler. 13 yaşındaki öz evladım beni bıçakla öldürmek istedi. Şimdi de sosyal medyadan bana ölüm tehditleri yağdırıyorlar. Ölmek istemiyorum lütfen sesimi duyun" diye konuştu.

''EVİME DÖNMEK İSTEDİM''

Sema Aytekin, jakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Ramazan Avalmaz'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini belirterek "Boşanma davasından sonra uzaklaştırma kararı alınca otele yerleşmek zorunda kaldım. Ama karara uymayarak beni defalarca darp edince ben de akrabaların evine yerleşmeye karar verdim. Bir hafta kardeşimde bir hafta ablamda yaşıyordum. 2 yıl boyunca bu şekilde yaşadıktan sonra evime geri dönmek istedim. O evi beraber almıştık, orada yaşamak benim de hakkımdı, göçebe gibi yaşamak istemiyordum" diye anlattı.

''OĞLUM ŞEYTAN GÖRMÜŞ GİBİYDİ''

"Eski eşim, benim yokluğumda 2 yıl boyunca çocukları doldurmuş. Ben eve gittiğimde 13 yaşındaki oğlum beni gördüğünde şeytan görmüş gibiydi. 'Bu evden gideceksin' diyerek bana saldırmaya başladı.'' diyen Aytekin, ''Ben canımı kurtarmak için başka odaya gitmeye çalıştım ama beni bıçakladı. Karnımdan ve kasıklarımdan bıçakladı. Önümdeki sandalyeyeyi kaldırıp kendime siper ettim, çığlık atmaya başladım. O sırada oğlum panik olunca evden kaçtı. Kanlar içerisindeydim, ambulansla hastaneye kaldırıldım" dedi.

''BENİ ÖLDÜRMEDEN RAHAT ETMEYECEKLER''

Saldırıların dur durak bilmediğini söyleyen genç kadın eşi ve çocuklarından ölüm tehditleri almaya devam ettiğini söyleyerek "Beni göz göre göre öldürmek istiyorlar. Önce bıçaklandım, şimdi de sosyal medyadan tehdit ediyorlar. Akrabalarımın yanında bile korkudan uyuyamıyorum. Beni öldürmeden rahat etmeyecekler. Öz çocuğum beni öldürecek diye gün sayıyorum. Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum" şeklinde konuştu.