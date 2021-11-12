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  3. Kocaeli'nde okul servisi krizi! Servisler hizmet vermedi! Öğrenciler ve veliler mağdur oldu

Kocaeli'nde okul servisi krizi! Servisler hizmet vermedi! Öğrenciler ve veliler mağdur oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrenci servisinin dereye uçması sonucu meydana gelen kazanın ardından il genelinde P plakalı servis araçlarının bugün çalışmayacağı açıklandı. Bu durum öğrenci ve velileri mağdur ederken kararın akşam saatlerinde velilere bildirilmesi tepki çekti.

Kocaeli'nde okul servisi krizi! Servisler hizmet vermedi! Öğrenciler ve veliler mağdur oldu

Çayırova ilçesinde 9 Kasım Çarşamba günü meydana gelen kazada lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü dere yatağına uçtu. Kazada midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13), Esma Nur Avcı (14) ve Rabia Üst  hayatını kaybetti, servis sürücüsü Mehmet Ö.'nün yanı sıra 15 öğrenci yaralandı. 

Kocaeli'nde okul servisi krizi! Servisler hizmet vermedi, akşam saatlerinde gelen mesaj öğrencileri ve velileri mağdur etti

VELİLERE AKŞAM SAATLERİNDE MESAJ GÖNDERİLDİ

Olayın ardından servis araçlarının durumu yeniden gündeme gelirken dün akşam saatlerinde öğrencileri ve velileri mağdur eden bir olay yaşandı.  Velilere Whatsapp'tan yollanan mesajda," Sayın velilerimiz Kocaeli genelinde tüm P plakalarla ilgili bir süreç yaşanmış ve alınan karar neticesinde yarın ( bugün) il genelinde tüm p plakalı servisler çalıştırılmayacaktır. 22/11/2021 tarihinden itibaren servislerimiz aynı düzende devam edecektir. Bilginize." ifadeleri yol aldı. 

Kocaeli'nde okul servisi krizi! Servisler hizmet vermedi, akşam saatlerinde gelen mesaj öğrencileri ve velileri mağdur etti

"EVRAKLAR TAMAMLANMAYANADA KADAR SERVİSE ÇIKILMAYACAK"

Bu mesaj sonrası veliler ne yapacaklarını şaşırırken öğrenciler kış soğuklarının etkisini hissettiği bugünde okula otobüslerle gitti veya aileleri tarafından okula bırakıldı. 

Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, konuya ilişkin olarak, “Firmalarla bir araya gelerek yarın Kocaeli genelinde yol belgesi olmayan ve evrakları eksik olan servis araçlarının servise çıkartılmaması kararı aldık. Yarından (bugün) sonra bir hafta okullar tatil olacak. Bu süreçte evrakları eksik olan servisçiler evraklarını tamamlayacak. Evraklar tamamlanmayana kadar servise çıkılmayacak. Biz kararı almadan kentin tüm yetkililerini aradık. Ancak bize cevap veren olmayınca bu kararı aldık” diye konuştu. 

Kocaeli'nde okul servisi krizi! Servisler hizmet vermedi, akşam saatlerinde gelen mesaj öğrencileri ve velileri mağdur etti

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