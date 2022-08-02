Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir rampada kalkış yapamayan özel halk otobüsü geriye doğru kayıp, başka bir halk otobüsüne çarptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0469 plakalı Engin Ayaz, idaresindeki özel halk otobüsü, rampa yukarı doğru çıkarken vitesi tutmadı.

Aracın ağzına kadar dolu olması sebebiyle hareket edemeyen araçtan bazı yolcular inmek istedi. Yolcular indiği esnada araç aşağıya doğru kayarak ters yönde hareket eden 41 J 0237 plakalı Hüseyin Nalbant idaresindeki yolcu dolu özel halk otobüsüne çarptı. Ardında ise 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından aşağıya uçtu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendi imkanları ile araçtan çıkan 8 yaralıya müdahale etti. Etrafta koşuşturma hakimken, yaralılar ve aileleri korku dolu anlar yaşadı. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı, hafif ticari araç ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!

Kazaya karışan özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Nalbant, "41 J 0469 plakalı araç yokuş yukarı seyir halindeyken durakta yolcu indirdi. Daha sonra hareket etti ve arabası stop etti. Şoför tekrar arabayı çalıştıramayınca araç geri geri kayıp benim arabama vurdu, ardından ise 5 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Derince Belediyesi'nden buradaki durakların ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz. Geçen sene de aynı yerde kaza oldu ve servis aracı uçtu, bir kişi öldü. Benim aracımda hiçbir yaralı yok. Diğer araçta yaralılar var" dedi.

Engin Ayaz ise, "Yolcu indirdim. Aracım stop etti, çekmedi. Arabayı durdurma şansım yoktu" diye konuştu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!

OTOBÜS TIKLIM TIKLIMDI

Kaza yapan araçta bulunan yolcu, "Şoför hareket ederken aracın freni tutmadı. Hatta şoför yanındaki kişiye "Vitesi attıramıyorum, ben nasıl çıkayım bu yokuşu" dedi. Biraz kayınca birkaç yolcu aracın hafiflemesi için indi. İnsanlar inmeye başlarken araç kayarak bahçeye uçtu, ben de içindeydim. Otobüsün içi doluydu, ayakta da birçok yolcu vardı. Hatta insanlar çok fazla yolcu bindirilmesinden şikayet etti" şeklinde konuştu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu otobüsü geri geri uçtu! Kaza İlginç anlara sahne oldu!

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcu dolu otobüsün geri geri kayarak site bahçesinden uçması yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...
Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...
Bu görüntüler normalleşti! Güç mücadelesi kamerada: Siyah yılanlar birbirlerini yemeye çalıştı!
Bu görüntüler normalleşti! Güç mücadelesi kamerada: Siyah yılanlar birbirlerini yemeye çalıştı!
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
AFAD duyurdu! Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"