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Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Türkiye'nin en kalabalık 10'uncu şehri olan Kocaeli, Marmara Bölgesinde bulunuyor. Diğer illerimiz gibi birçok kültürel zenginliği bulunan Kocaeli'de yöresel lezzetlerde ön plandı. Peki, Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Türkiye'nin Marmara Bölgesinde yer alan Kocaeli, ülkemizin en geniş sanayi şehirlerinden birisi olarak anılıyor. Kocaeli; SEGE-2011 sıralamasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en gelişmiş şehirdir. 2019 itibarıyla 1.953.035 kişilik nüfusa sahiptir. Birçok doğal ve kültürel zenginliği de bulunan Kocaeli'nin lezzetlerine gelin birlikte bakalım.

KOCAELİ HAKKINDA

Türkiye'nin en kalabalık illerinden, 1993 yılında büyükşehir unvanını alan, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde bulunan Kocaeli, ülkenin sanayi sektöründe çok önemli bir konuma sahiptir. Kerfe ve Kefken plajları, mesire yerleri, doğal güzellikleri, tarihi eserleriyle de ilgi çeken şehir, özellikle yaz aylarında İstanbul'da yaşayanlar için güzel bir kaçış noktasıdır. 

KOCAELİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Pişmaniye

Kocaeli'ye özgü olan Pişmaniye, kentin en bilinen yiyeceklerinden birisi. Yolculuklarda İzmit'ten geçenlerin vazgeçilmezi, Pişmaniye.

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Umaç Çorbası

Az malzeme ile hazırlanmasıyla ünlü olan Umaç Çorbası, Kocaeli'de sofraların baş tacı. 

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Ciğceli Kavurma

Süt kaymağından yapılan bu lezzet, Kocaelililer için adeta bir vazgeçilmez.

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Mancarlı Kandıra Pidesi

Kocaeli'nin yöresel lezzetlerinden Kandıra Pidesi, Mancar otu adı verilen bitki ile birleşince ortaya leziz bir yiyecek çıkıyor. 

KOCAELİ'DE GEZİLECEK YERLER

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Maşukiye

Kocaeli'nin cennet gibi olan tatil yeri Maşukiye, İstanbul ve çevre illerden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Kefken

Marmara Bölgesi'nin gözde tatil beldelerinden Kefken, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan deniziyle binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kocaeli'nin neyi meşhur? Kocaeli'de gezilecek yerler

Kartepe

Yalnızca yaz turizmi için değil kış turizmi içinde oldukça uygun bir yer olan Kocaeli'de, Kartepe kayak alanları ile gözleri dolduruyor. 



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