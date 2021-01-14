Kocaelispor 1-1 Hekimoğlu Trabzon | MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig Beyaz Grupta Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı 1-1 sona erdi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Önder Çalış xx, Şafak Nalbantoğlu xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Kemal Can Aydemir xxx, Batuhan Er xx, Yiğitali Bayrak xxx (Cerem Talha Dinçer Dk. 89 ?), Murat Cem Akpınar xx (Muhammed Gönülaçar dk. 74 xx), Semih Karadeniz xxx, Gökhan Meral xxx, Taha Batuhan Yayıkcı xxx, Benhur Keser xxx, Mesut Özdemir xxx, Bahattin Köse xxx (Ramazan Çevik dk. 81 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Furkan Gedik, Yiğit Canguru, Mervan Yusuf Yiğit, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu
Teknik Direktör: Erhan Altın
Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan xxx, Uğur Arslan Kuru xxx, Miraç Acer xxx, Musa Caner Aktaş xx (Berkay Sefa Kara dk. 73 x), Serkan Odabaşoğlu xxx, Burhan Eşer xxx (Samet Yalçın dk. 90 ?), Yasin Palaz xx (Bahadır Taşdelen dk. 67 x), Mustafa Çakır xxx, Bahadır Erol xxx, Oğuz Kocabal xxx (Eray Ataseven dk. 73 x), Batuhan Karadeniz xxx
Yedekler: Azat Kuçkar, Sezer Özmen, Onur Akdeniz,
Teknik Sorumlu: Fatih Çardak
Goller: Benhur Keser (dk. 1) (Kocaelispor), Burhan Eşer (dk. 86 pen.) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı Kartlar: Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Mustafa Çakır (Hekimoğlu Trabzon)