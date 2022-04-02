Kocaelispor 1 - 5 Denizlispor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

28. dakikada İsmail Aissati'nin ara pasında topla buluşan Mayi topu filelere gönderdi. 0-1

42. dakikada Benhur'un seken şutunda topla buluşan Pereira ceza sahası içine girdi. Pereira'nın şutunu kaleci Abdulkadir engellemek istese de top ağlara gitti. 1-1

49. dakikada Kocaelispor ceza sahasına giren Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu, kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldı. Mustafa aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1

66. dakikada Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Mayi'nin şutu ağlara gitti. 1-3

67. dakikada golün santrasında topu kazanan Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4

89. dakikada kaleci İlyas'ın önde olduğunu gören Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 1-5