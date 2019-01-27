Kocaelispor 2 - 0 Gölcükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Kocaelispor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kocaelispor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Kocaelispor sahasında Gölcükspor ile 26.01.2019 19:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kocaelispor - Gölcükspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.01.2019 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Kocaelispor

Kocaelispor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 19 13 6 0 28 8 45 20 2 Kocaelispor 19 11 4 4 23 12 37 11 3 Serik Belediyespor 19 9 7 3 20 15 34 5 4 Yeni Çorumspor 19 9 2 8 26 20 29 6 5 Turgutluspor 19 8 4 7 28 23 28 5 6 Karacabey Birlikspor 19 8 4 7 23 26 28 -3 7 Payasspor 19 8 3 8 18 21 27 -3 8 Diyarbekirspor 19 7 5 7 23 23 26 0 9 Muğlaspor 19 7 3 9 18 16 24 2 10 24 Erzincanspor 19 6 5 8 24 25 23 -1 11 Halide Edip Adıvar SK 19 5 8 6 20 25 23 -5 12 1461 Trabzon 19 4 10 5 16 17 22 -1 13 Bağcılar SK 19 5 7 7 24 26 22 -2 14 Gölcükspor 19 5 6 8 11 17 21 -6 15 Fatsa Belediyespor 19 4 8 7 14 19 20 -5 16 Cizrespor 19 4 8 7 12 20 20 -8 17 Ankara Adliyespor 19 3 8 8 17 19 17 -2 18 Bucaspor 19 3 6 10 16 29 15 -13

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