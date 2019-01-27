Kocaelispor 2 - 0 Gölcükspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Kocaelispor, Gölcükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Kocaelispor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kocaelispor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Kocaelispor sahasında Gölcükspor ile 26.01.2019 19:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - Gölcükspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.01.2019 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Kocaelispor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gölcükspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|19
|13
|6
|0
|28
|8
|45
|20
|2
|Kocaelispor
|19
|11
|4
|4
|23
|12
|37
|11
|3
|Serik Belediyespor
|19
|9
|7
|3
|20
|15
|34
|5
|4
|Yeni Çorumspor
|19
|9
|2
|8
|26
|20
|29
|6
|5
|Turgutluspor
|19
|8
|4
|7
|28
|23
|28
|5
|6
|Karacabey Birlikspor
|19
|8
|4
|7
|23
|26
|28
|-3
|7
|Payasspor
|19
|8
|3
|8
|18
|21
|27
|-3
|8
|Diyarbekirspor
|19
|7
|5
|7
|23
|23
|26
|0
|9
|Muğlaspor
|19
|7
|3
|9
|18
|16
|24
|2
|10
|24 Erzincanspor
|19
|6
|5
|8
|24
|25
|23
|-1
|11
|Halide Edip Adıvar SK
|19
|5
|8
|6
|20
|25
|23
|-5
|12
|1461 Trabzon
|19
|4
|10
|5
|16
|17
|22
|-1
|13
|Bağcılar SK
|19
|5
|7
|7
|24
|26
|22
|-2
|14
|Gölcükspor
|19
|5
|6
|8
|11
|17
|21
|-6
|15
|Fatsa Belediyespor
|19
|4
|8
|7
|14
|19
|20
|-5
|16
|Cizrespor
|19
|4
|8
|7
|12
|20
|20
|-8
|17
|Ankara Adliyespor
|19
|3
|8
|8
|17
|19
|17
|-2
|18
|Bucaspor
|19
|3
|6
|10
|16
|29
|15
|-13
Fikstür
|26.01.2019
|Bağcılar SK
|2-3
|Halide Edip Adıvar SK
|26.01.2019
|Kocaelispor
|2-0
|Gölcükspor
|27.01.2019
|Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor
|Fatsa Belediyespor
|27.01.2019
|Karacabey Belediyespor
|2-1
|Muğlaspor
|27.01.2019
|Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor
|3-0
|Fatsa Belediyespor
|27.01.2019
|Anadolu Bağcılar SK
|Halide Edip Adıvar SK
|27.01.2019
|Yeni Çorumspor
|0-0
|1461 Trabzon
|27.01.2019
|Bucaspor
|0-1
|Payasspor
|27.01.2019
|Çorum Belediyespor
|1461 Trabzon
|27.01.2019
|Serik Belediyespor
|1-0
|24 Erzincanspor
|27.01.2019
|Diyarbekirspor
|2-2
|Turgutluspor
|27.01.2019
|Cizrespor
|2-1
|Ankara Adliyespor
|27.01.2019
|Karacabey Birlikspor
|Cizrespor
|27.01.2019
|Bayburt Grup Özel İdare
|Fatsa Belediyespor
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