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Kocaelispor 2-1 Bandırmaspor| Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Kocaelispor 2-1 Bandırmaspor| Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos (Dk. 78 Berkay Tolga Dabanlı), Babacar (Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 66 Rasheed), Benhur Keser

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Kerim Avcı, Mulumba (Dk. 81 Akabueze), Landel (Dk. 63 Mehmet Özcan), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 73 Pucko), Keny

Goller: Dk. 49 Kolovos, Dk. 59 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 44 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Mehmet Taş, Dk. 68 Musa Nizam, Dk. 71 Mehmet Yılmaz, Dk. 73 Kolovos (Kocaelispor), Dk. 27 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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