Kocaelispor 2 - 2 | Maç sonucu
TFF 1. Lig'in 36.hafta maçında Kocaelispor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ali Palabıyık, İsmail Şencan, Serkan Çimen
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Kolovos, Gueye, Diop (Dk. 68 İlyas Kubilay Yavuz), Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Alpay Çelebi), Mazlum Demir, Samed Ali Kaya (Dk. 68 Pereira), Benhur Keser (Dk. 83 Rasheed)
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Recep Aydın, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener (Dk. 90+4 Anıl Arıcıoğlu), Erdi Dikmen (Dk. 11 Yusuf Arslan)
Goller: Dk. 45+4 Mehmet Taş, Dk. 86 Kolovos (Kocaelispor) Dk. 50 Ahmet İlhan Özek (penaltıdan), Dk. 65 Recep Aydın (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 47 Mehmet Yılmaz, Dk. 83 Musa Nizam, Dk. 90 Mehmet Taş (Kocaelispor) Dk. 62 Kürşad Sürmeli, Dk. 83 Kubilay Akbaş, Dk. 89 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)